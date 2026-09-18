讲究女士护肤新算法，万元开销缩至五分之一

温州都市报 2026-09-18 09:22:00

金女士的化妆台多了不少大牌平替好物

温州网讯 雏菊的天空冷萃油替代雅诗兰黛精华面霜、FAN BEAUTY唇膜取代海蓝之谜护唇膏、永芳珍珠膏顶替CPB隔离……曾经摆满高端国际大牌的化妆台，如今已然被各类高性价比平替占据主场。换季整理时，市民金女士发现，自己之前身价值万元的化妆柜如今“接地气”了。

金女士是70后，曾经最爱买大牌。“以前买几千元一罐的面霜一点不会心疼，甚至觉得是很平常的消费。可能当时国货品牌冒尖的还不多，跟我同龄的都是入手国际大牌的。后来电商主播销售模式盛行，直播间里大牌平替款频频出现，价格又实在美丽，再讲究的人也经不起这诱惑。”

除了护肤品之外，金女士的彩妆品类也迎来“大换血”。她热衷刷社交平台上的平替测评对比帖，翻看网友真实上脸实测，继而从中挑选适合自己的好物。花西子蜜粉饼、INTO YOU唇霜、橘朵腮红、花知晓眼影等轮番登上她的化妆台。在她看来，这些国货彩妆的妆效并不输于国际大牌。

她给记者算了一笔账，以往仅护肤开销每年就超万元，如今更换平替后，产品价格仅为原来的五分之一，使用体验却相差不大，一年下来仅美妆护肤品就能省下上万元。“如果追求精准护肤效果，我会直接选择医美项目，效果还会更明显。”

金女士还经常上社交媒体，学习他人的各种“邪修”平替法。在搜索的时候，加入“男”、“老年人”这些关键词，东西会更便宜；如果加入“儿童”、“女”这些关键词，同样的物品价格就要高不少。另外，换个思路买东西，各种平替好物更是层出不穷，买咖啡外带杯可以搜中药分装瓶，不仅质量过关还有刻度，泡咖啡都更精准；买化妆品分装瓶可以搜实验室离心管，不仅便宜，密封性还更好，托运也不怕。还有直捣黄龙式购物法，比如买四件套可以直接找江苏南通的厂家，买化妆刷就选河北沧州的店铺，选眼镜可以看江苏丹阳……“很多东西就是看着平平无奇，换个打开方式就风生水起，或者直接在原产地买，更具性价比。”金女士总结道。

“很多人说这是消费降级，但我觉得是消费逻辑的转变。”金女士坦言，过去消费总为品牌溢价、营销噱头和社交面子买单，朋友之间比拼的是谁的奢侈品更多、谁的消费档次更高；如今大家的消费心态彻底改变，闺蜜之间交流的是挖掘平价宝藏好物、避开消费套路、拒绝大数据杀熟，哪怕省小钱都是消费胜利的体现。现在的消费也更忠于自身需求，正如网络热语所说，“不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比”。

在金女士看来，其实平替不代表只看价格，更多的是在追求“质价比”，花钱更巧妙了。她认为，如果一味只求低价，对商品失去了品质的把关，也不是如今大众的消费观，“消费者不再为品牌符号、身份标签买单，而是将产品功能、品质、质价比作为核心消费标准。‘可替代选平替，刚需品做升级’才是如今的消费共识吧。”

来 源：温州都市报

原标题： “讲究女士”的“平替”新算法 原来每年买护肤品都花上万元，如今只用五分之一

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com