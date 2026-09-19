温度新闻客户端 2026-09-19 10:11:20

“家人们，这是我们泰顺司前的土蜂蜜，畲乡山里酿的，甜而不腻！”近日，泰顺县司前畲族镇左溪村一处竹海边上的直播间里，温州科技职业学院实践团的学生坐上主播位，对着镜头介绍起畲乡风物。

温州网讯 “家人们，这是我们泰顺司前的土蜂蜜，畲乡山里酿的，甜而不腻！”近日，泰顺县司前畲族镇左溪村一处竹海边上的直播间里，温州科技职业学院实践团的学生坐上主播位，对着镜头介绍起畲乡风物。

实践团成员体验现场直播。

直播间的主人，是村民口中的“大刘哥”、乡村CEO刘景。他把直播间开在竹海边上，带着团队做本土农特产品选品、短视频内容制作和本土主播培养。当天，他现场演示了直播话术、场景搭建、后台操作和流量运营，随后把主播位让给了学生。起初大家你推我让，直言“开口难”；几轮试下来，有人举起土蜂蜜与网友互动答疑，越说越顺溜。

当天，温州科技职业学院动物科学学院党总支与左溪村党支部签订党建联建协议，约定以泰顺农业科技创新研究院为纽带，围绕新农人培育、产业提档升级开展长期共建。师生们随后走进7万亩竹海，从原竹处理厂一路走到竹炭加工厂和共富工坊，看全了“一根竹”从原料到富民产业链的全过程。

“原来课堂上学的营销知识，真的能变成订单！”下播后一名队员的话，道出了这趟实践的分量。接下来，实践团将细化畲族文化IP打造与农文旅融合方案，让调研成果落地。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 大学生主播走进泰顺畲乡，为山里土货“带货”！

温州日报记者 徐龙飞 通讯员 李红 张爽爽

本文转自：温州新闻网 66wz.com