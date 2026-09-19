脾胃虚寒者怎么吃梨不拉肚子 中医支招这样做

温州都市报 2026-09-19 10:49:26

不少脾胃虚寒的人，一吃生梨就容易腹痛、腹泻，梨不能吃了？温州市中医院原门诊部主任、温医大生殖生物医学研究院教授王卫和支招：加热、去皮、少量。

温州网讯 入秋后正是梨大量上市的时节。中医认为，梨性寒味甘，有生津止渴、化痰止咳、润肺清燥的作用，正常体质人群适量食用，能很好地缓解秋燥带来的咽干、干咳不适。尤其是消化状态好、平时容易上火的孩子，每天适量吃梨，能帮助预防秋燥引发的咽喉不适、干咳等。

但不少脾胃虚寒的人，一吃生梨就容易腹痛、腹泻，梨不能吃了？温州市中医院原门诊部主任、温医大生殖生物医学研究院教授王卫和表示，绝大多数脾胃虚寒人群，都不用完全把梨从秋季食谱里删掉，只要遵循“加热、去皮、少量”的原则，就能在享受梨的润燥益处的同时，最大程度降低对脾胃的刺激。

加热，是最直接中和梨寒性的方法。把梨切块放入碗中，加少量红糖和清水隔水蒸，10分钟左右即可出锅，既能保留大部分润燥营养，又能实现暖胃润肺的效果，注意不要蒸制过久，避免有效成分过度流失。

去皮，梨皮本身寒性偏重，脾胃偏弱的人去掉梨皮后食用，对肠胃的友好度会明显提升。

少量，脾胃虚寒人群生吃时更要节制，一次吃几小块即可，不要贪多。

尽量不要空腹食用，饭后间隔半小时再吃，能进一步减少对脾胃的刺激。

中医师王卫和提醒，对于本身脾胃虚寒症状较为明显的人群，日常还需注意减少生冷、油腻食物、可选择温性食物如瘦羊肉，兔肉的摄入，烹饪时再稍加点肉桂、生姜等温热性调料以温煦脾胃增加消化液分泌，日常保持规律作息，搭配适度的轻量运动，慢慢改善脾胃运化状态，把脾胃调养得更舒服。

来 源：温州都市报

原标题： 脾胃虚寒者，怎么吃梨不拉肚子 中医支招：加热、去皮、少量

记者 张晓

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