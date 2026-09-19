温州晚报 2026-09-19 09:05:22

近日，温州发绣传承发展研讨会在温州博物馆举办，会议以“以素为绚，象罔共生”温州发绣艺术展为依托，来自全国各地的文化学者、工艺美术大师、非遗专家、高校教师以及温州文旅系统有关人士围绕发绣活态传承开展交流，坚持以展促研、以研促传，为温州发绣这门国家级非遗的后续发展凝聚力量。

温州网讯 近日，温州发绣传承发展研讨会在温州博物馆举办，会议以“以素为绚，象罔共生”温州发绣艺术展为依托，来自全国各地的文化学者、工艺美术大师、非遗专家、高校教师以及温州文旅系统有关人士围绕发绣活态传承开展交流，坚持以展促研、以研促传，为温州发绣这门国家级非遗的后续发展凝聚力量。

本次会议由中国艺术研究院工艺美术研究所所长邱春林主持。黄小明、张旗、范国忠、成新湘、林霞、孟德芝、廖春妹、虞金顺、牟湘波等十余位中国工艺美术大师专程赴会，齐聚了国内工艺美术和发绣领域的核心骨干。

温州市文化广电旅游局副局长李方喜在开场致辞中阐明了温州发绣的定位：作为温州“百工技艺”的典型代表，这门以发丝为原材料的古老技艺素有“东方一绝”的美誉，已不单单是一项刺绣手艺，更是温州非遗活态传承、文旅融合发展的鲜活样本。

邱春林在发言中点明了发绣的核心竞争力：这门看似小众的手艺，最具吸引力的特质从来不是技法难度，而是其独有的“情绪价值”，手艺本身就是善意，就是诚意，这一特质恰好契合了温州人“以小博大”的精神品格。

针对与会人员普遍关注的市场转化问题，他提出了“上下打通”的立体化发展思路：向上拓展高端路线，对接时尚奢侈品领域，依托数十年技艺积淀的独特价值开展高级定制，守住手艺的核心价值；向下对接民生需求，落地发绣体验中心，让普通民众可用自己的头发绣制专属作品，传递发丝中蕴含的情感温度。

他还建议温州发绣研究院与相关部门合作，将发绣体验纳入“温州百工”市民体验体系，通过沉浸式体验培育更多普通爱好者，推动这门小手艺真正融入日常生活。

随后的研讨环节，各位嘉宾从历史文脉梳理、艺术审美升级、非遗理论体系构建等多个维度切入，系统梳理了温州发绣从早期单色人像绣逐步拓展至山水、花鸟、静物全题材的发展历程，对近年来的技艺革新成果给予高度评价。

与会嘉宾未回避现存问题，针对当前发绣传播力度不足、市场化转化困难的现实痛点，提出了具体解决方案。会议最终形成共识：必须牢牢扎根温州本土文化，借助博物馆展览、非遗进商圈、新媒体传播等多元路径实现破圈发展，推动发绣彻底走出展厅、对接市场、走到大众身边。

本次研讨会由温州市文化广电旅游局、温州大学指导，温州博物馆、温州市非物质文化遗产保护中心、中共温州市鹿城区委宣传部、鹿城区文化和广电旅游体育局、温州大学发绣研究院联合主办，鹿城区非物质文化遗产保护中心承办。

来 源：温州晚报

原标题： 工艺美术名家研讨会出金句 温州发绣有独特的“情绪价值”

记者 潇瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com