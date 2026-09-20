温州日报 2026-09-20 08:38:46

9月19日晚，朔门古港周达观展览馆周边，民乐合奏《朔门启征》在双面大鼓与清越筝声中奏响。不少观众举起手机——古港的夜色潮声里，又多了一重新声。这一夜，鹿城区文化馆全新推出的“文艺赋美·潮起朔门”首演暨项目启动仪式在此举行。

温州网讯 9月19日晚，朔门古港周达观展览馆周边，民乐合奏《朔门启征》在双面大鼓与清越筝声中奏响。不少观众举起手机——古港的夜色潮声里，又多了一重新声。这一夜，鹿城区文化馆全新推出的“文艺赋美·潮起朔门”首演暨项目启动仪式在此举行。

瓯剧选段《朔门潮·远帆归来》以地道瓯韵唱腔，娓娓诉说七百载瓯江潮起潮落、远帆归航的港埠故事。

当晚约30分钟的演出，节目编排精致凝练、层层递进。开场民乐合奏搭配双面大鼓演绎《朔门启征》，刚柔并济间再现古港千帆竞发的壮阔气象；原创歌曲《潮起朔门》旋律清新悠扬，吟唱古城文脉赓续、城市迭代焕新的时代风貌；瓯剧选段《朔门潮·远帆归来》以地道瓯韵唱腔，诉说七百载瓯江潮起潮落、远帆归航的港埠故事；小组唱《港聚人和》歌声温暖质朴，演绎朔门古港兼容并蓄、和美共生的人文底蕴。

从公园路“斗城T-show”到朔门古港“潮起朔门”，鹿城持续深耕古城街巷空间，盘活存量文化阵地，推动公共文化服务从“单点出彩”向“多点开花”升级。

在2026年浙江省200个“文艺赋美”街头演艺精品点位名单中，鹿城3处特色点位入选：坐落于五马历史文化街区公园路口的“文艺赋美·斗城T-show”（“南曲清音”古戏台），依托民国城隍老照片复原建造，通体纯木结构、檐顶内置九级藻井，今年6月升级后以开放式沉浸式演艺模式实现演员与市民零距离互动；小坝坊·慢生活音乐文化街区依温瑞塘河而建，保留老城原始肌理与水乡风貌，曾获评温州市“文艺赋美”工程最佳站点，累计线下参与群众超12万人次；温州印象城MEGA下沉广场依托商业综合体资源，已联动优质文艺团队开展常态化街头演艺100余场，吸引超15万人次到场参与。

鹿城区文化馆馆长吴怡表示，“潮起朔门”今后将定期安排演出，馆内文艺赋美团队涵盖戏曲、乐队、民乐等类型，并已对接瓯剧团支援后续演出，让古港遗址之上的这方空间持续有戏、有乐、有歌声。下一步，鹿城区文化馆还将继续打造系列“文艺赋美”特色子品牌，以常态化、品质化的惠民演出，让千年古城处处有风雅。

来 源：温州日报

原标题： 古港遗址做幕， “文艺赋美·潮起朔门”首演！今后将常态化演出

记者 程潇潇 摄影: 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com