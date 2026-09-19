温度新闻客户端 2026-09-19 09:47:59

“当地政府和村民的支持，超出我们预期。从签订土地流转协议到正式开工，只用了29天。”9月16日上午，永嘉乡村振兴中药材产业园动工仪式在岩坦镇东岙村举行。

温州网讯 “当地政府和村民的支持，超出我们预期。从签订土地流转协议到正式开工，只用了29天。”9月16日上午，永嘉乡村振兴中药材产业园动工仪式在岩坦镇东岙村举行。现场，浙江丰渠农业科技开发责任有限公司董事长廖远锋满是欣喜和期待。

该项目跑出新速度，源于该县资规局、县农业农村局等部门精准对接企业需求。廖远锋团队原本从事建筑行业，转型投身中药材种植，专业经验相对薄弱。为此，永嘉县林业部门推荐企业参加省级专业培训，补齐技术短板；永嘉县农业农村局主动牵线搭桥，带领企业赴省城对接行业专家与业内资源。为破解种苗、种植技术难题，丰渠农业对接江西省供销鑫隆种业有限公司，达成技术合作方案。

今年以来，永嘉县农业农村局谋划中药材产业发展，积极招商引资。副局长徐然介绍，7月23日，该局组织召开中药材产业发展专题研讨会。原本在江西经商的永嘉籍企业家廖远锋，在会上了解到产业前景。经过多轮对接洽谈，双方迅速达成合作共识。

丰渠团队先后踏访永嘉多地选址，最终选定岩坦镇东岙村。岩坦镇将中药材作为重点培育的特色产业，组建镇农业线工作专班全程跟进服务，把各类问题化解在开工前。“我们和村干部、村民耐心沟通，一起算好长远账，让大家理解产业落地带来的持续效益。”岩坦镇镇长胡约素表示。

顺畅沟通获得村民大力支持。项目在原有三面山村1300亩流转土地基础上，由东岙村主动追加4000亩土地，项目总流转面积达5300亩。8月18日，相关土地流转协议签订。动工仪式一结束，永嘉相关部门、乡镇负责人随即召开现场办公会，倾听企业诉求，现场梳理项目难点问题，全力保障项目顺利推进。

“项目快速落地，让我们对今后的发展有了更大的信心。”廖远锋介绍，他们将依托岩坦优良林地生态，联合合作企业优质种苗与先进种植技术，培育黄精、虎杖、百合、浙贝母等中药材，打造“基地+种植+加工+仓储”一体化产业链，同时带动村民增收。

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原标题： 从签约到开工只用了29天！永嘉农业产业项目跑出新速度

永嘉融媒记者 董秀燕 温州日报记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com