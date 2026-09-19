温度新闻客户端 2026-09-19 09:47:58

2026年，他是万众追捧的东州“鞋王”。

一次意外，他穿越回1988年重操旧业。

那一年，东州鞋，被一把火烧掉口碑。

商场拒售，同行围堵，没人相信东州还能做出好鞋。

是随波逐流就此沉沦，还是孤注一掷破局重生？

温度新闻出品AI理论短剧《穿越之我在1988当鞋王》即将上线。

来 源：温度新闻客户端

原标题： AI短剧《穿越之我在1988当鞋王》，即将上线！

本文转自：温州新闻网 66wz.com