打造青年地标 乐清推进“青春小店”成长助跑计划

温州日报 2026-09-19 09:47:58

目前，乐清已培育温州市级“青春小店”20家，省级1家。

温州网讯 接单、制作、打包……近日，乐清“青春小店”主理人艾艾一早便忙碌起来。她制作的手作面包和蛋糕凭借无添加、口味多样的特色，收获了不少年轻顾客的青睐，门店内客流不断。

作为一名“90后”创业青年，艾艾深耕线上私房烘焙行业多年。去年，她将目光转向线下，开办了实体店铺“枝几”烘焙店，开启线上线下融合的创业路径。“以往只能靠朋友线上推荐，线下开店能让更多人看见、品尝，消费体验更真实、更安心。”她说。

近年来，一批由青年创办、面向青年消费群体的“青春小店”快速成长，成为激活城市消费、助力青年创业的新引擎。今年，温州推出“青春小店”成长助跑计划，提供创业激励、培训支持、品牌培育等一系列服务。乐清积极推进该项计划，助力青年创业者破解“成长的烦恼”。

在乐清团市委的推荐下，艾艾参加了温州市“青春小店”主理人青训营。在这里，她参与了流量转化、品牌打造、精细化运营等专业培训课程，还认识了一群同样有想法有创意的青年创业者，大家一起分享创业心得、碰撞思想火花。前不久，她所经营的烘焙店还入选浙江省“青春小店支持计划”帮扶名单，将获得用于小店焕新的省级公益基金支持。“全方位的暖心帮扶，给了我经营好小店的信心和底气。”她说。

目前，乐清已培育温州市级“青春小店”20家，省级1家。“我们将紧扣温州‘青春小店成长助跑计划’的整体布局，把工作重心从单点扶持转向生态构建，通过打造更多‘小而美、新而活’的青年创业特色场景，让每一家‘青春小店’都成为城市烟火气里最鲜活的青年地标，真正实现青年创意与城市活力的同频共振。”乐清团市委相关负责人说。

来 源：温州日报

原标题： 打造烟火气里最鲜活的青年地标 乐清推进“青春小店”成长助跑计划

记者 程源 乐清融媒记者 蔡甜甜 通讯员 胡彬彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com