温州晚报 2026-09-19 10:14:04

温州网讯 近日，由温籍导演陆建光执导、浙江省书法家协会会员褚坚联合编剧的新片《渔村之恋》在温州正式公映，不少观众散场后还在笑着念叨，银幕上那股裹着鱼腥味的咸湿海风，好像还留在身边没散。

这部全程在苍南石砰渔村取景拍摄的影片，以一对返乡青年计划开办民宿的经历为明线，铺展出两代人之间缠绕多年的旧心结，把渔村的烟火气与海面上的风浪都揉进了故事里。此前，该片已入围香港紫荆花国际电影节，后续将陆续登陆优酷、爱奇艺平台及农村数字电影院线。

全片没搭一个棚

拍戏跟着潮汐走

现在很多爱情片，找网红景点、搭精致布景、加滤镜。《渔村之恋》拍摄时一个摄影棚都没搭。老渔屋、渔船、码头、海边的巷子，全是石砰本来的样子，不美化，不修饰，该什么样就什么样。

剧组直接扎进石砰渔港，演员住进村民家中，在岸边看渔民出海归港，听街坊聊天。说话的语气、递烟的手势、走路的姿势，都是看会的，不是演的。

海边拍戏，最大的难题是天气。拍摄周期赶上台风季，海风说变就变。风一大，渔船晃得站不住脚，道具说被卷走就卷走，外景说停就得停。很多镜头得等风小了、潮水退到合适位置才能拍，整个剧组的节奏，全跟着潮汐和海风走。

盐雾也折腾人。摄影设备得反复做防潮，演员的衣服拍不了几场，就被海水浸得有些发硬。

也正因为这样，片子才显得真实。观众坐在影院里，隔着银幕都仿佛能闻见海腥味。

爱情是“引子”

真正讲的是人和故土

《渔村之恋》不只是个爱情故事。两个年轻人回村，满心想干一番事业，结果先撞上了上一辈的旧恩怨，是沉默，是见面不打招呼的那种隔阂。

导演陆建光说：“这个项目是因为认识了从小在石砰长大的褚坚才启动的。我长期拍小镇青年和乡土题材，他多年推广家乡，两人聊了几次就定了。石砰这个小渔村太美了，太有味道了，我们就想把它最真实的样子搬上银幕。”

编剧没安排什么强行和解。年轻人该谈恋爱谈恋爱，该干活干活，一边跟长辈的偏见较劲，一边跟故土的“伤疤”共存。和解不是哪一场戏突然想通了，而是日子一天天过，潮起又潮落，慢慢就软了。

也没把渔村拍成世外桃源。日落的浪漫拍了，台风天的凶险也拍了；人情的热乎拍了，旧伤疤的难消也拍了。年轻人回村不是来度假的，是要实打实面对观念差、条件差、人情社会的各种绕不开的问题，建设家乡哪能只靠一腔热血。

片子里还揉进了不少渔家生活和妈祖文化的细节，渔民出海、海上救援这些情节，都是温州海洋文化里本来就有的东西，不是硬加进去的。

镜头外的故事

比戏里还动人

真正动人的，不在剧本里，而在石砰的“海头人”身上，编剧褚坚说：“开机那天风特别大，工作人员拽着背景布怎么都挂不稳。旁边路过几个渔民，没人招呼，围过来十几个人。爬高的爬高，拉绳的拉绳，打结的打结，都是海上练出来的麻利身手，几分钟就收拾妥当了，也体现了渔村渔民的实在。”

据导演陆建光回忆：“拍戏要借房子、借场地，没人提钱，没人嫌麻烦。石砰籍的企业家主动凑钱赞助，五个村干部全程跟着协调，好多本来要卡壳的事，就靠这股热乎劲顺过去了。”

剧组经费紧，所有人都在石砰兴渔村老年食堂吃饭，一顿十二元。石砰外湖老人协会的老人们知道了，非要出钱给剧组加餐。这些老人自己平时就吃这个标准，却觉得人家大老远来给石砰拍戏，吃这么差不合适。

拍摄过程中，这些暖心的事情很多很多，褚坚时常会说：“石砰‘海头人’，天生侠骨柔肠。你对他八分好，他给你十二分回报；你对他八分恶，他也给你十二分回怼。这都是大海养出来的性子。”

接下来，陆建光、褚坚与团队的人，打算将此影片带到石砰的广场上，做露天电影放映。让本地村民和远道而来的游客，都能亲眼看见这片熟悉的海，是如何被镜头拍成了属于石砰的专属故事。

《渔村之恋》拍的是石砰的故事，可最鲜活的底色，永远是这里的人。皲裂的手掌、扯嗓喊话的动作，凑成了这部电影最实在、最有温度的画面。

等露天电影放映的那天，石砰的老老少少搬着板凳坐在沙滩上，看着银幕上自己家门口的海，大概会笑着说一句：“这不就是我们嘛。”

来 源：温州晚报

原标题： 温州本土电影《渔村之恋》正式公映 石砰的海风吹进了电影院

记者 潇瑜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com