一个“点”怎样点亮一张“网”？ 看温州道德阵地建设如何汇成星光

温州日报 2026-09-19 09:06:17

有人传递善意、守住诚信、参与志愿服务，也有人把一段温州故事带向远方……人与人相遇，善意与善意相接，一个个阵地、一项项机制，也彼此连接、延伸。这些连接，慢慢织成一张网。

温州网讯 一把团扇，能走多远？

今年7月，来自11个国家的200多名海外华侨华人青少年参加“温小侨”夏令营。学中文、做非遗、走田埂、摸老墙，一场场体验，让来自远方的孩子与温州有了真实的连接。

制作团扇时，来自意大利的戴浩轩说，回去后要把非遗手工作品和这段经历分享给意大利的小伙伴。

一把团扇，就这样有了下一站。

它从温州出发，到了一个远方孩子手里；又可能因为一次分享，被另一个人认识。

一个“点”，开始有了连接。

这样的“点”，在温州还有很多。

一个好人、一次善举、一份诚信、一场文明实践……这样的“点”，散落在城市的日常里。而当一个个“点”出现后，又会遇见谁，又会连向哪里？

如何让榜样走进日常？

一个好人被看见，是开始。

在瓯海区丽岙街道，家电维修师傅、温州好人蓝家海十多年免费为困难群众维修家电，也为环卫工人提供冷热水等帮助。

后来，一间爱心驿站建了起来。

义诊、理发、口腔检查、反诈宣传等服务陆续加入。原本属于一个人的热心，有了一个可以持续发生的地方。

一个人的善意，由此有了更多人可以参与的入口。

温州道德馆让一个个道德故事、身边好人集中呈现；好人工作室则进一步把榜样资源下沉到基层。

自2019年设立以来，温州推动“好人+好人”“好人+公益组织”“好人+身边人”模式，全市已有280多个好人工作室。

“中国好人”郑祥东把每周三定为“好人接待日”；道德模范吴宏达17年奔波33万公里，帮助1600多名贫困学生；鹿城“红日亭”施粥施茶54年，全市已建成公益伏茶点3000多个。

一个好人，可以带出一个工作室；一间驿站，可以汇聚多种公益服务；一项坚持，也可以带动更多人参与。

温州还通过“好人走进”系列活动，把道德典型带进学校、社区、乡村。

榜样不再只是展馆里的故事、报道中的名字，而是走到人群中，成为身边可见、可学、可参与的人。

道德馆把榜样“立起来”，基层阵地把善行“接下去”。

当道德从墙上走下来，从故事走进生活，一个人的坚持，也就有机会成为更多人的行动。

如何让善行得到回应？

有人接住善行，还要让行善的人感受到回馈。

在洞头，“百家信”让信用进入日常生活。

邵先生凭信用获得15万元贷款，无需抵押和担保；市民高女士凭843分信用，可享受停车以及餐饮、住宿等优惠。

过去，“守信”更多是一种道德评价；如今，它开始进入具体生活场景。

在“信用温州”等数字载体上，围绕政务诚信、红黑名单、联合奖惩等，温州建立了一系列制度机制。目前，全市已为50.52万户企业法人、108.41万户个体工商户和824.17万户籍人口建立信用电子档案。

诚信有记录，也有回馈。

守信得到便利，失信受到约束。

这也体现在对道德典型的关爱礼遇上。

温州出台《温州市道德典型关爱礼遇实施细则（试行）》，设立“温州好人”专项基金，在生活帮扶、医疗救助、创业扶持等方面给予支持，各地还为道德模范和身边“好人”提供体检、健康咨询等服务。

从“守信有回馈”到“好人有礼遇”，善意不再只是单向付出。

一个人选择守信、行善，也有了相应的回应。

这样的往来多了，道德便不只是个人的一次选择，也慢慢成为一种生活日常。

有人守住一份诚信，也有人愿意继续做一个“好人”。

如何把文明带到远方？

当一个“点”被接住、被延续，它还可以走得更远。

今年，“我爱温州”第六季主题活动暨“我在中国过大年”中外人士交流会举行，近百名在温外籍人士、国际青年、留学生、海外传播官齐聚温州。

在瓯智侨青少年海外传播中心等载体上，越来越多青少年和海外人士成为温州故事的讲述者、传播者。

自2019年启动以来，“我爱温州”中外文化交流活动已推出400余期双语短视频，吸引130余位外籍主播参与，全球播放量超2.5亿次；温州还聘任340余位海外传播官，把更多熟悉温州、了解温州的人纳入城市传播队伍。

变化的不只是传播方式，还有传播的人。

一座城市讲述自己，声音可以很响；而一个真实生活在这里的人讲述自己的感受，往往更容易抵达另一个人的心里。

戴浩轩想把团扇带给意大利的小伙伴。

带走的，不只是一件非遗作品，也是一段与温州相遇的经历。

当这段经历被分享出去，一个人的记忆，便成为另一个人认识温州的入口。

文明传播因此不只是“把温州介绍给世界”，也是让更多人在亲身体验中感受温州的开放、友善、诚信与包容，再通过人与人的连接，把这份感受带到更远的地方。

回望温州道德阵地建设，变化的不只是载体越来越多。

一个好人，有了工作室；一次善举，有了可以持续的阵地；一份诚信，有了记录和回馈；一次文化体验，让文明有了走向远方的机会。

这些看似微小的连接，让文明有了从一个人走向更多人的可能。

有人传递善意、守住诚信、参与志愿服务，也有人把一段温州故事带向远方……人与人相遇，善意与善意相接，一个个阵地、一项项机制，也彼此连接、延伸。

这些连接，慢慢织成一张网。

不是谁站在高处发光，而是让更多普通人彼此照见。

点点相连，便有了星光。

来 源：温州日报

原标题： 一个“点”，怎样点亮一张“网”？ 看温州道德阵地建设如何汇成星光

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com