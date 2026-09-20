温州的“德”是什么？ 街头巷尾，寻找一座城市向上向善的答案

温州日报 2026-09-20 08:37:08

当这束光来到温州，一个绕不开的问题随之而来：温州的“德”，究竟是什么？答案或许不只在舞台上。走进温州的街头巷尾，会发现这样的故事一直都在发生。

温州网讯 今晚，“德耀中华·榜样在身边”主题活动将在温州园博园中国馆举行。

从四川大学启程，这场主题活动一路寻找的，都是发生在身边的好人好事：助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲。

当这束光来到温州，一个绕不开的问题随之而来：温州的“德”，究竟是什么？

答案或许不只在舞台上。走进温州的街头巷尾，会发现这样的故事一直都在发生。

寻德

凡人善举，从哪里开始？

温州的“德”，有时就发生在一个人决定“停下来”的那一刻。

今年8月，市区一处路口，快递员陈建红送件途中，发现一名约4岁男童独自在车流中奔跑。

他立即停下车，上前安抚。绿灯亮起后，他仍不放心，驾车缓慢跟在孩子身后。眼看孩子又要冲向下一个路口，他赶紧追上，将车停在孩子身边。

得知孩子与妈妈走散后，他一边安慰孩子，一边报警，并向网点求助。

民警赶到时，陈建红正抱着孩子坐在路边石墩上。

很快，孩子的妈妈赶到现场。

看到孩子平安回到妈妈身边，陈建红只说了一句：“孩子没事就好。”

随后，他坐上快递车，赶往下一个派送点。

在一个普通工作日里，一个快递员只是比原定的送件时间，多耽搁了一会儿。

这样的“耽搁”，在温州街头并不少见。

外卖员徐建龙送餐途中，发现楼栋起火，得知屋内还有两个孩子，立即冲进火场，将两个孩子救了出来。

这些穿梭于城市毛细血管的骑手，也通过小哥联盟、志愿服务队等参与平安社区、防台救灾、助老服务，逐渐成为城市里的“流动探头”。

一座城市的文明，或许首先表现在：一个与自己无关的人遇到麻烦时，你愿不愿意停下来。

善亭里的一杯茶、一把椅子，街头多等一会儿、多搭一把手，看似微小，却一点点积成城市的温度。

见德

伸出的手，谁来接住？

一个人愿意伸手帮别人，是善良。

更难得的是，这只手伸出去以后，有人愿意接住。

2005年，河南商丘来温州务工青年李学生为救两名遇险儿童冲向铁轨，献出了生命。孩子得救了，但他没能回来。

李学生走了，但这个故事没有结束。

他牺牲后，温州接来了他的父亲和女儿，帮助解决生活问题。此后，女儿李敏在温州求学、工作，后来又成为杭州亚运会火炬手。

李学生已经离开21年。那个当年因为父亲来到温州的女孩，也已经长大成人，走上工作岗位，再到成为杭州亚运会火炬手，李敏一步步长大。

一个人救下一个孩子，一座城市接住一个家庭。

这种“记得”，本身就是一种回应。

这些年，温州不断完善好人托举机制。

温州银行设立“最美温州人”公益基金，为困难好人提供5000元至10万元资助；温州民商银行设立500万元“致敬文明”公益基金；“最美温州人”贷款授信则为好人及家属提供优先授信、利率优惠等支持，单户最高授信50万元，全市累计授信8295万元。

数字背后，是一件很朴素的事情：做好事的人需要帮助时，也有人愿意帮他。

2025年，楠溪江畔，高武为救落水儿童不幸遇难。

2026年，瑞安，马小华面对一家三口落水，数次下水施救，救人后悄然离开。

有人一次次伸手。

而温州，也一次次试图把这些伸出去的手接住。

这或许是一个城市对“德”最实际的回应：不让善举只剩下一次报道，不让英雄只剩下一个名字。

悟德

一件好事，如何走得长久？

有些善意发生在几分钟里，有些善意，却需要十几年去坚持。

“川藏光明行”已经走过14年。一批又一批温州医务工作者走进高原，从义诊筛查，到人才培养，一做就是十几年。

“00后”温州青年项熙衍曾来到四川壤塘。当地62岁的藏族老人珍娜因白内障停下了纺织活计。接受公益手术后，她重新看见了世界。

第二天，老人换上整洁的藏袍，挨个为医生献上哈达。

一次手术只有几个小时，但一项公益走过十几年，改变的就不只是一个人的视力。

2009年成立的“世界温州人微笑联盟”，也是如此。

17年来，这个项目持续为唇腭裂患儿提供医疗救助，并逐渐从手术延伸到医疗培训。

今年8月，来自四川阿坝的3岁藏族男孩小塔来到温州接受手术。

手术成功后，父亲给妻子发去一句话：“成功了。”

三个字，让一个家庭悬着的心终于落了下来。

还有一种“德”，不在危急时刻，也不一定被人看见。

兰小草的故事，温州人并不陌生。

多年来，他以“兰小草”的名义匿名捐款，帮助困难群众。身份被发现后，人们才知道，这个一直藏在善举背后的人，原来就在身边。

他留下的，不只是一次次捐款，更是一种选择：把帮助别人，变成一种不必被看见的习惯。

从街头停下来的几分钟，到十几年坚持做一件事，再到一个人默默把善意藏在生活里——

“德”，也许就是把善意做成习惯，把帮助别人变成一种自然。

温州道德馆内，市民驻足观看道德模范的事迹和风采。 资料照片 杨冰杰 摄

行德

榜样之外，还有谁在继续？

榜样走下舞台以后，德还在哪里？

答案仍在日常：一碗送到老人手里的热饭，一家小店坚持诚信经营，或是陌生人之间一次不起眼的搭把手。

这些年，从“8·8诚信日”、善亭到好人工作室、礼遇帮扶，温州也在努力让发现好人、礼遇好人、帮助好人成为城市生活的常态。

这些看似不起眼的选择，慢慢成了城市生活的一部分。

更重要的是，下一次有人遇到困难时，还会有人愿意停下来。

就像那个送快递的年轻人，停下车，抱起一个与母亲走散的孩子；就像21年前，那个冲向铁轨的青年，用自己的生命救下孩子；也像这些年来，这座城市对一个英雄家庭始终没有放下的牵挂。

这或许正是温州之“德”。

它不在高处，就在街巷之间，就在一次次守信履诺、伸手相助中，也在一座城市对善意的回应与守护里。

一个人向前一步，是榜样；一群人接力向前，便成风尚。

当善意成为习惯，便成为一座城市的精神气质。

今夜，德耀中华。

聚光灯照向榜样，也照见身边每一个平凡的善举。

榜样在哪里？

就在身边。

来 源：温州日报

原标题： 温州的“德”是什么？ 街头巷尾，寻找一座城市向上向善的答案

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com