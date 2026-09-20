潮新闻 2026-09-20 09:36:59

广袤的之江大地，遍布革命先辈的足迹，诞生了一个个革命老区。当年，老区人民毁家纾难、舍生忘死，为中国革命作出了不可磨灭的贡献。

广袤的之江大地，遍布革命先辈的足迹，诞生了一个个革命老区。当年，老区人民毁家纾难、舍生忘死，为中国革命作出了不可磨灭的贡献。

硝烟散尽，时移世易。老区人民守着厚重的红色历史，也盼着家园更宜居、生活更美好。

山河不会说话，但山河不会忘记。为了那些未竟的夙愿，省革命老区开发建设促进会已奔走三十载。

成为党和政府做好老区工作的重要参谋、宣传老区精神的重要力量、动员社会力量支持老区发展的重要桥梁、保护利用红色资源的红色卫士——30年来，省老促会始终围绕这一定位，为老区发展奔走呼号、深耕细作。

推动《浙江省红色资源保护传承条例》出台，就是一个生动注脚。

2022年初，全省各级老促会统一行动，进乡村、探遗迹、访历史、听建议，对各地红色遗址保护利用情况进行了系统调查。

除了提出“红色根脉”守护和传承意识不强、保护修缮力度有待加强、管理体制与运行机制亟待完善、红色史料的挖掘迫在眉睫等主要问题，他们还列出详细的调查统计情况。

包括加快地方立法等20多条建议在内的调研报告，获得多位省领导批示。2024年3月29日，作为省红色资源领域首部基础性、综合性的地方性法规，该《条例》审议通过，于当年7月1日起施行。

调查研究是谋事之基、成事之道。基础设施建设、特色产业发展、公共服务提升、数字化改革……省老促会组织全省老促会1万多人次，深入1200多个乡镇6000多个老区村开展调研，摸清老区发展堵点难点痛点，提出有针对性和可操作性的意见建议，形成600多篇有分量、有价值的调查报告。

发现问题，更要推动解决问题。

“三老”人员——老党员、老游击队员、老交通员，把最好的青春年华交给了革命，后来很多人留在了大山里，留在了村庄里。

围绕部分“三老”人员的住房现状，省老促会不仅通过调研提交专题报告，还联合县（市、区）老促会对居家适老化改造情况进行摸排，了解老人对项目的真实感受。

平阳县怀溪镇水口村的老党员徐朝说，就是受益者之一。老房子从墙皮剥落、门窗不全到修缮一新，老人住得舒适，一遍遍地说着感谢。

在乐清市智仁乡，长期困扰群众的供水问题在多方推动下得到系统解决；募集资金为全省1867名“三老”人员办理普惠型商业补充医疗保险……这些项目一头连着老区的民生冷暖，一头连着老区的发展希望。

“七一”前夕省市县老促会专项慰问平阳县“三老人员”。图源红色平阳公众号

今天的浙江革命老区，早已不是昔日模样。

全省革命老区地区生产总值实现跨越式增长，一批老区县进入全国百强县行列——这背后，有省老促会的一份助力：

动员企业与老区对接，实施帮扶项目2000多个，推动和撬动资金10.5亿元；组织开展科技助农兴产活动，赠送科技资料4.5万册，搭建老区农产品产销对接平台；围绕老区村领头雁队伍素质提升、产业发展等，联合各地老促会举办各类培训班2000多期，近4万人参加……

山河日新，精神长存。红色基因的传承，也是省老促会主线工作之一。

省老促会与团省委、省退役军人事务厅携手，先后命名100家青少年红色基因传承基地。孩子们在这里走先烈走过的路，听先烈的英勇事迹，埋下的种子，总有一天会长成大树。

为了讲好红色故事，省老促会还出版发行《浙江省革命老区发展史》（总卷）和4辑《浙江省革命老区红色故事集》，与省委党史研究室联合编辑《浙江革命老区》，与省新四军历史研究会联合编辑《绿水青山红土地——浙江革命老区发展纪事》，指导老区县编写出版《革命老区发展史》。

历史与现实交汇，传承与发展碰撞。30年，省老促会见证、参与那些曾经写在山河之间的夙愿，正在一代代人的接续奋斗中不断获得回应。

这场与革命老区的同行，他们还将继续走下去。

来 源：潮新闻

原标题： 与革命老区同行 温州筑牢“三老”幸福晚年保障网

记者 万笑影 通讯员 金炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com