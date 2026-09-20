阅龙湾 2026-09-20 09:09:14

中心拉开帷幕。作为中国网球协会原创IP赛事首度登陆浙江，本次比赛吸引了众多网球与匹克球爱好者同场竞技，以“一赛玩转两项运动”的创新赛制，为观众带来耳目一新的观赛体验。

温州网讯 中心拉开帷幕。作为中国网球协会原创IP赛事首度登陆浙江，本次比赛吸引了众多网球与匹克球爱好者同场竞技，以“一赛玩转两项运动”的创新赛制，为观众带来耳目一新的观赛体验。

本次赛事设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打5个项目，每个项目均包含网球和匹克球两类比赛。这一赛制要求选手先后在匹克球场和网球场完成比拼，匹克球讲究网前细腻控制，网球则考验底线力量与移动，一柔一刚，既是对综合竞技能力的全面检验，也为现场观众带来了节奏多变、悬念迭起的观赛体验。

比赛赛程为两天。首个比赛日，5个项目小组赛轮番上演，选手们在匹克球场与网球场之间快速切换，展现出良好的竞技状态与适应能力。场边观众时而为精妙的网前截击喝彩，时而为势大力沉的底线抽球鼓掌，两种运动节奏交织，气氛热烈。

本次双拍赛首度登陆浙江便落地龙湾，与龙湾近年来持续深耕体育赛事密不可分。近年来，龙湾依托温州国际网球中心，持续培育“温网”品牌，成功举办2025年ITF国际网球大师赛MT700等高规格赛事。今年11月，龙湾还将迎来2026世界网球大师赛MT1000这一重磅赛事。

此次双拍赛是网球与匹克球两项运动的深度融合、同场竞技的创新之举。赛事的成功举办，既是对龙湾办赛能力的充分肯定，也是龙湾网球赛事发展的又一项重大成果。

赛场已经铺就，号角已经吹响。在接下来的比赛中，选手们将在双拍交替之间展示精湛技艺，以赛传情，赛出风格，赛出水平。

来 源：阅龙湾

原标题： 一赛玩转两项运动！2026中国网球匹克球双拍赛温州站精彩开拍

本文转自：温州新闻网 66wz.com