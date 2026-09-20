苍南发布 2026-09-20 09:48:41

盒马到底什么时候能逛？有哪些新驻品牌？距离9月25日苍南宝龙广场正式开业不到一周时间，这座43万㎡的城市综合体届时将给大家呈现怎么样的惊喜？来先睹为快吧！

盒马到底什么时候能逛？有哪些新驻品牌？距离9月25日苍南宝龙广场正式开业不到一周时间，这座43万㎡的城市综合体届时将给大家呈现怎么样的惊喜？来先睹为快吧！

现场探营：

苍南宝龙广场进入开业倒计时

“期待了好久，终于要开门了。”站在苍南宝龙广场外，不少居民难掩兴奋。

走进宝龙广场内部，电钻声、敲击声与对讲机的指令声交织在一起，处处涌动着临开业前的忙碌气息。各家商户都在做最后的调整，店铺整理、装饰收尾同步推进，有人踩着梯子调整灯带，有人蹲在地上撕掉保护膜，还有人抱着纸箱在货架间穿梭。

一楼，瑞幸咖啡、老婆大人、药店等基础店铺已率先完成设备安装，货物陆续补全上新，咖啡机亮着待机的灯，货架上的商品正一点点填满空位。零食店的员工一边理货一边说道：“零食正在陆续补货，这两天就能把货架摆满。”其他店铺的设备也陆续进场，推车来来回回穿梭在走廊，一派繁忙景象。

二楼同样进入收尾冲刺。工人抢抓工期，有序开展室外走道瓷砖铺贴作业，拌砂浆、校准板材，精细铺装每一块地砖，现场管理人员来回巡查协调，各工序同步推进、井然有序。

近250家品牌、120家首店

盒马鲜生来了

比起施工进度，更让人关心的，以后能逛到什么？

答案相当给力：近250家品牌入驻宝龙，其中120个是头一回进苍南。Calvin Klein Jeans、Tommy、IT’S seeme、久食山、朴下隆久、小菜园、冯校长老火锅、季言、闽味馆……零售和餐饮牌子扎堆入驻，苍南人逛街吃饭的选择，一下子多了不少。

最受关注的，当属盒马鲜生的进驻。 此前灵溪人想逛盒马，得专程跑一趟温州，如今，在家门口就能逛了。

开业期间，场内商户还将推出餐饮折扣、服饰上新礼遇、数码产品特惠和游乐项目限时福利，为开业的消费体验再添一把火。

当然，能招来这么多品牌，离不开商场本身的硬实力。项目在县城新区CBD核心地段，43万㎡城市综合体，其中购物中心10万㎡，室外主题街区1.5万㎡，停车位约1200个。定位是“年轻活力新地标”，业态涵盖美食荟聚、缤纷家庭、休闲精品、时尚潮流、城市生活五大版块，品质零售、特色餐饮、数码科技、亲子游乐、潮流运动都装了进来。

随着这座新地标的落地，县城商业格局将迎来新一轮升级。

宜山也有好消息

“超盒算NB”签约入驻

除了县城，其他乡镇的商业版图也在扩展。近日，知名硬折扣社区超市品牌——盒马旗下“超盒算NB”正式签约入驻宜山锦里广场，这是该品牌在苍南非县城乡镇区域的首家门店。

“超盒算NB”宜山店选址锦里农贸广场一层，面积超600平方米，经营品类覆盖生鲜果蔬、粮油食品、日用百货等全品类民生刚需商品。目前市场一楼北侧对应区域已全面启动摊位清 场工作，场地于2026年9月20日正式交付品牌方；交付后将严格按照高标准商业装修规范启动进场改造施工，预计将于今年10月底完工并正式对外营业。

值得一提的是，这是“超盒算NB”继灵溪镇御湖上品首店上个月正式开业后，再次进驻苍南，不仅丰富了本地商业业态，也补齐了区域亲民化、便民型商超的短板。

从县城到乡镇，从“首店”到便民超市，苍南的商业版图持续升级，家门口的生活也越来越便利。9月25日，苍南宝龙广场见！

来 源：苍南发布

原标题： 盒马来了！大批“首店”进驻！苍南这个城市综合体即将开业

本文转自：温州新闻网 66wz.com