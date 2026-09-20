瓯海“爱心驿站”成为持续生长的城市温情地标

潮新闻 2026-09-20 09:12:17

“这个红豆圆子真不错，软糯香甜！”9月19日上午，瓯海区丽岙街道爱心驿站比往常更热闹一些，一位居民端着刚出锅的红豆沙桂花小丸子，边吃边夸。街角的群众带着水，陆陆续续地走来，捐献自己的爱心用水。

“这个红豆圆子真不错，软糯香甜！”9月19日上午，瓯海区丽岙街道爱心驿站比往常更热闹一些，一位居民端着刚出锅的红豆沙桂花小丸子，边吃边夸。街角的群众带着水，陆陆续续地走来，捐献自己的爱心用水。

这是“情暖中秋 德善满瓯”2026年瓯海区公民道德宣传日主题活动暨丽岙街道中秋暖心市集的现场。瓯海区精神文明建设指导中心、丽岙街道新时代文明实践所、“瓯江红”丽岙街道党群服务中心联合多家共建单位，依托丽岙街道爱心驿站民生服务阵地，把便民惠民服务送到了群众家门口。

一场市集，把“日常服务”摆到了台前

当天的活动设置了九个功能区：签到区、猜灯谜区、套圈区、眼科检查区、口腔检查区、基础检查按摩区、美食品鉴区、手工DIY区、投壶区。明乐眼健康、牙博士口腔、丽岙街道卫生院、瓯海农商银行丽岙支行等共建单位悉数到场，提供免费视力检测、裂隙灯检查、量血压、口腔检查、中医推拿按摩等服务。

更值得留意的是活动的几个细节。签到区接收居民捐水，未带水的居民可以通过“微善举”（承诺、转发、帮扶、推荐）完成签到——这恰好呼应了爱心驿站这两个多月来最真实的日常：不断有人捐水、捐物，也不断有人以各种方式参与进来。红豆沙小丸子区由青少年参与分装，在成人监护下将煮好的小丸子送至爱心驿站窗口，派发给到场居民和户外劳动者。孩子们端着一碗碗热腾腾的甜汤，递给外卖骑手、快递员、环卫工人等。

这场市集没有停留在“热闹一天”的层面。它把驿站平日里默默进行的服务——义诊、热饭、饮水、歇脚，用市集的形式“翻译”成了居民看得见、摸得着、走得进的体验。服务没有变，变的是被看见的方式。

一群人，把“临时起意”变成了“天天如此”

这场中秋市集之所以动人，是因为它不是孤立的“一次性活动”。把它放回爱心驿站启用后的这两个多月里看，你会发现，善意一直在流动。

7月24日，丽岙街道爱心驿站（蓝家海好人工作室）正式启用。两个多月过去，这座小小的驿站没有像一些人担心的那样“热闹一阵就冷下去”，反而在周边居民和户外劳动者的口口相传中，渐渐长成了一处有温度、有回响的日常存在。

每天早上4点，天还没亮透，茯茶点的志愿者已经开始烧茶。晚上9点，最后一壶茶收摊，驿站关门。一天下来，这里要消耗大约200瓶矿泉水，供周边的外卖骑手、快递员、环卫工人和路过的居民免费取用。热饭、雨伞、应急药品、临时歇脚……这些看似不起眼的小事，在这两个月里陆陆续续帮到了不少人。驿站不大，但空调、桌椅、微波炉、饮水机、冰箱、应急药箱一应俱全，伏茶点、阅读角错落布置，成了附近户外工作者“渴了能喝水、累了能歇脚、冷了能取暖、热了能纳凉”的落脚点。

而更让人动容的，是驿站背后那些自发涌来的善意。

7月1日，有人送来100箱水；7月24日，又收到50箱；7月25日，20箱；7月27日，河头冰条批发店老板捐来3箱爱心冰棍；8月9日，周老板捐水600瓶；8月30日，蓝家海自己采购了100箱爱心用水；9月1日，诚信电脑店老板捐了7个监控摄像头；9月7日，萍萍百货店老板送来4把爱心凳子；9月12日，爱心人士熊自海再次向好人工作室捐赠善款3000元，全部用于驿站运营。

捐水、捐凳子、捐冰棍、捐监控、捐善款……这些物资本身并不惊天动地，但每一笔都来自附近的小店老板、普通居民、新温州人。没有人被要求，没有人被摊派，大家只是觉得“这件事值得搭把手”。而正是这种“没有人被要求”的自发，让驿站的日常有了持续运转的底气。

驿站的发起人蓝家海，是“温州好人·诚信经营践诺者”，在丽岙开了一家“阿海家电维修中心”。从业以来，他给自己定下两条规矩：绝不乱收费，免费为孤寡老人、残疾人和低收入村民维修电器。至今，他已帮助100多位孤寡老人和10多户贫困家庭免费维修电器，累计参加90余场义工活动，免费维修1000余件小家电。

2021年冬天，他看到路边环卫工人拿着冷水解渴，便自费在店门口设了便民服务箱，提供热水、雨伞、急救药品；2024年又加装冰箱，免费提供冰水。后来，他萌生了“搞一个爱心驿站”的想法，和街道沟通后很快得到场地支持，区文明中心也共同参与孵化打造。随着爱心驿站的启用，阿海师傅还在驿站内设置了一个公益维修角，每周日（夏季除外）上午9：00—11：30为周边居民免费维修家电。

从一个人到一群人，从一间维修铺到一座爱心驿站，蓝家海用诚信经营和善心善行，带动了更多身边人参与公益。它不只是一个提供饮水、热饭、义诊的地方，它还是一个让周边居民觉得“心里高兴”的地方。一座爱心驿站，两个多月，无数件小事。它没有惊天动地的壮举，却在一杯水、一把凳子、一次热饭、一句问候中，让“德善满瓯”从口号变成了日常。

情暖中秋，德善满瓯。市集散了，驿站还在。而它的故事，才刚刚开始。

（图片均由瓯海区精神文明建设指导中心提供）

来 源：潮新闻

原标题： 瓯海“爱心驿站”成为持续生长的城市温情地标

记者 张衡 通讯员 任盈盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com