温州日报 2026-09-20 08:50:19

为满足旅客出行需要，温州南站计划增开旅客列车13.5对、温州北站计划增开10对，主要开往福州、长沙、合肥、上海、杭州等地。

温州网讯 今年中秋国庆双节叠加，铁路旅客出行需求旺盛。9月19日，记者从我市铁路部门获悉，为满足旅客出行需要，温州南站计划增开旅客列车13.5对、温州北站计划增开10对，主要开往福州、长沙、合肥、上海、杭州等地。

温州南站 苏巧将 摄

2026年铁路中秋、国庆旅客运输期限自9月23日至10月8日，合计16天。温州南站预计发送旅客96万人次，较2025年同期增幅15.49%；温州北站预计发送旅客14万人次，较2025年同期增幅9.04%。

值得关注的是，中秋国庆假期期间，温州南往返杭州东的两趟列车全程一站不停。即C3260次22:14从温州南站发车，23:57直达杭州东站，用时1小时43分；C3259次00:20从杭州东站发车，02:01抵达温州南站，全程1小时41分。

与此同时，中长途（南京、长沙）方向的旅行时间缩短。即C2444次23:05从温州北站发车，次日凌晨01:31到达南京南站，全程2小时26分钟，较现有图定最快列车压缩26分钟。G4031次01:18从长沙南站发车，05:29抵达温州南站，全程4小时11分钟，较现有图定最快列车压缩39分钟。

温州南站加开13.5对

长沙南~温州南G4031/G4032次1对；

福州~宁波D4594次0.5对；

温州南~福州D4595/D4596次1对；

杭州东~温州南G9315/G9316次1对；

上海南~温州南G9493次0.5对；

瑞安~上海南G9494次0.5对；

苍南~合肥南G9500次 0.5对；

蚌埠南~温州南G9507/G9508次1对；

徐州东~温州南C2355/C2356次1对；

温州南~徐州东C3208次0.5对；

阜阳西~苍南C3229/C3230次1对；

上海虹桥~温州南C3239/C3240次1对；

杭州东~温州南C3259/C3260次1对；

苍南~六安C3266次0.5对；

杭州东~温州南C3289/C3290次1对；

平阳~上海南C3654/C3655次1对；

苍南~上海南C3666次 0.5对；

温州北站加开10对

瑞安~上海南G9494次0.5对；

上海虹桥~温州北G9523次0.5对；

温州北~上海虹桥G9526/G9529次1对

杭州西~温州北G9527/G9528次1对；

温州北~亳州南C2428次0.5对；

温州北~合肥南C2430次0.5对；

上海虹桥~温州北C2433次0.5对；

温州北~横店C2434次0.5对；

南京南~温州北C2443/C2444次1对；

温州北~连云港C3196次0.5对；

六安~苍南C3265/C3266次1对；

杭州西~温州北C3629/C3630次1对；

杭州西~温州北C3649/C3650次1对；

平阳~上海南C3654次0.5对；

具体开行日期以车站公告或铁路12306网站信息为准。

铁路部门温馨提示：中秋国庆双节临近，铁路运输即将迎来客流高峰，为更好地提供铁路出行信息服务，保障广大旅客出行顺畅，铁路部门将通过铁路12306App、微信或支付宝、短信等多渠道进行信息提醒，请旅客朋友留存真实有效的手机号码作为联系方式。

铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方App。

来 源：温州日报

原标题： 杭温夜间一站直达，南京长沙中长途提速！中秋国庆假期，温州铁路增开23.5对保障出行

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com