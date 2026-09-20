温州都市报 2026-09-20 08:49:16

9月14日至17日，温州医科大学附属眼视光医院“川藏青光明行”公益团队奔赴四川阿坝黑水县，扎根高原基层开展公益救治，累计为33名藏族群众成功实施白内障复明手术，同时开展义诊筛查、眼健康科普、手把手手术带教等系列帮扶，把优质眼科医疗服务送到雪域百姓家门口。

温州网讯 “看见了，看见了！感谢医生！”质朴真挚的致谢，回荡在阿坝州黑水县人民医院诊室。9月14日至17日，温州医科大学附属眼视光医院“川藏青光明行”公益团队奔赴四川阿坝黑水县，扎根高原基层开展公益救治，累计为33名藏族群众成功实施白内障复明手术，同时开展义诊筛查、眼健康科普、手把手手术带教等系列帮扶，把优质眼科医疗服务送到雪域百姓家门口。

当地山高路远、交通不便，许多高龄、偏远群众常年受白内障困扰，因出行受限、认知不足，迟迟未能接受规范治疗。温医大附属眼视光医院集结精锐力量，由宫贤惠主任医师、王毓琴主任医师、潘安鹏副主任医师、金秋桃主管护师组成专业团队，全方位开展公益服务。

7分钟微创精准施术，八旬阿婆告别四年昏暗

高效微创技术，让高龄患者快速重获光明。9月15日，黑水县龙坝乡河坝村83岁藏族阿婆顺利完成白内障手术。老人双眼视力下降长达四年，视物模糊、生活无法自理，多年受眼疾困扰苦不堪言，受高原地理条件限制，始终未能就医。

手术全程精准高效、配合默契。宫贤惠、潘安鹏两位专家执刀，金秋桃主管护师联合本地医护团队紧密配合，细致完成体位调整、器械传递、术中监护等全流程工作。依托先进的微创白内障技术，整台手术仅用7分钟便顺利完成，创伤小、安全性高、恢复迅速。术后拆除纱布，困扰老人四年的昏暗彻底消散，阿婆脸上绽放出久违的笑容。

单眼老人跨越心理恐惧，重见光明由衷感恩

此次救治中，团队温情守护一名特殊高龄患者。家住芦花镇铁别村的77岁阿婆，早年左眼外伤致眼球萎缩、完全失明。近一年来，她右眼视力急剧衰退，视物模糊、步履维艰，多方求医无果，晚年生活备受影响。

原定9月15日手术当日，患者血压飙升至200mmHg以上，手术被迫暂缓。住院期间，她亲眼见证多名患者术后无痛恢复、视力显著改善，紧绷的情绪逐渐平复，血压回落至安全范围。9月16日，专家团队为其顺利完成手术。重获光明的阿婆难掩激动，双手合十反复致谢。

科普宣讲破除误区，普及高原护眼知识

治病更防病，惠民更重实效。义诊之余，王毓琴主任医师面向当地群众开展眼健康科普讲座。针对高原群众普遍存在的“视力下降就是白内障”的认知误区，专家细致科普：视力下降病因繁杂，除白内障外，翼状胬肉、各类眼底病变均会损伤视力，严重可致盲。

专家现场提醒，一旦出现视物模糊、眼干异物、视野缺损等症状，需及时就医检查，抢抓治疗黄金时机。通俗易懂的宣讲、接地气的答疑，有效破除当地眼病认知盲区，切实提升了高原群众的眼健康防护意识。

手把手传帮带教，留下带不走的眼科队伍

授人以鱼，更授人以渔。为长效提升县域眼科诊疗水平，本次光明行坚持“技术下沉、人才留乡”。针对黑水县人民医院白内障手术起步较晚的现状，宫贤惠秉持“放眼不放手”带教原则，精选典型病例，手把手开展实操教学。

手术台上，专家边操作边讲解劈核、碎核、风险防控等核心技术要点，实时纠正操作偏差、规避术中风险，既给予本地医师独立实操机会，又全程把控手术安全。沉浸式精准带教，有效补齐基层技术短板，为黑水培育了一支带不走的本土眼科医疗队伍。

清晨义诊暖雪域，家门口守护群众眼健康

9月17日清晨，黑水县人民医院义诊点人头攒动，不少藏族群众破晓前来排队筛查。医护团队分工协作、有序服务，重点筛查白内障、翼状胬肉、高原眼底病变等高发眼病，一对一问诊查体、研判病情。

秋寒凛冽的高原清晨，义诊现场暖意融融。针对符合手术指征的群众，现场登记建档、纳入公益手术计划；无需手术的群众，耐心讲解高原护眼技巧、复查注意事项。

跨越千里赴雪域，医者仁心护光明。此次川藏青光明行黑水站，以手术救治、人才培育、科普宣教、公益义诊多维发力，既为33名群众驱散黑暗、圆梦光明，又持续赋能基层眼科医疗建设，用坚守与大爱，持续擦亮浙川协作的公益底色。

来 源：温州都市报

原标题： 川藏青光明行点亮黑水“视”界！温医大专家为33名高原患者重拾清晰光明

记者 陈忠 通讯员 金秋桃

本文转自：温州新闻网 66wz.com