温州日报 2026-09-21 08:16:00

微光成炬，德耀中华。昨晚，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在温州举办，全国道德模范、道德典型代表走上舞台，通过情景歌舞、小品、情景朗诵、岗位风采展等形式，讲述榜样故事、展现道德力量。

音乐剧《点亮万家》再现温医大附属眼视光医院“光明行”事迹：14载奔赴藏区，志愿者团队开展公益诊疗，为雪域群众送去光明。

温州网讯 微光成炬，德耀中华。昨晚，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在温州举办，全国道德模范、道德典型代表走上舞台，通过情景歌舞、小品、情景朗诵、岗位风采展等形式，讲述榜样故事、展现道德力量。

本次活动以真实人物、真实故事为载体，集中展现道德模范在助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等方面的道德实践，呈现平凡人坚守善行、担当责任的精神风貌。章宬、李学生、陈洁、何少华等道德模范的故事被搬上舞台，通过多样化的艺术表达，让观众从身边榜样的故事中感受道德力量。

一段段真实故事，展现的是一个个普通人的道德选择。第八届全国道德模范章宬，多年来悉心照料高位截瘫的母亲，在照顾家庭的同时刻苦求学、勤工俭学；首届全国道德模范、温州外来务工人员李学生，在危急关头两次冲向铁轨营救儿童，以实际行动践行见义勇为的责任担当；第八届全国道德模范崔译文，面对危险挺身而出，身中8刀仍忍着伤痛救助同伴，用本能的选择守护身边的人；第九届全国道德模范提名奖获得者、温医大附属眼视光医院党委副书记、院长陈洁，14年带领志愿者团队深入海拔4000多米的藏区，持续开展“光明行”医疗公益行动；第九届全国道德模范、中国核工业集团首席技师何少华，30余年扎根核电维修一线，攻克多项技术难题，以精益求精的职业追求践行工匠精神。不同的人生经历、不同的岗位选择，共同诠释了崇德向善的价值追求。

近年来，温州持续完善好人培育、选树宣传、礼遇关爱、实践引领机制，推动道德建设常态化长效化，累计培育乡镇级以上道德典型2万余人。截至目前，全市共有全国道德模范及提名奖11人、省级道德模范19人、市级道德模范196人，入选“中国好人”69人、“浙江好人”341人、“温州好人”1334人，好人群体规模位居全省前列。同时，温州持续深化新时代文明实践阵地建设，建成覆盖城乡的“百千万”文明实践所站体系，3800余个文明实践阵地实现城乡全覆盖，让榜样力量融入基层、走进群众、浸润日常。

“德耀中华·榜样在身边”主题活动由中央精神文明建设办公室主办，今年以来，在全国多地开展现场交流，营造向上向善的浓厚氛围。本场活动由中宣部文明培育局、浙江省委宣传部（省文明办）承办，旨在通过下沉式、身边化、常态化的传播，用身边人讲身边事、身边事教身边人，进一步形成学习模范、争做模范的良好风尚。

来 源：温州日报

原标题： 微光如炬 汇聚向善力量 “德耀中华·榜样在身边”主题活动在温州举办

记者 庄越 摄影 陈翔 郑鹏 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com