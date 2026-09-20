温州日报 2026-09-20 08:50:20

红军长征始于何时、起于何地、缘何出发？带着对红色历史的疑问与探索之心，9月19日，20名温州日报三至六年级小记者走进温州城市会客厅——三垟湿地，开启一场兼具红色底蕴与生态之美的沉浸式研学实践活动，在行走中学史明理、增信笃行。

温州网讯 红军长征始于何时、起于何地、缘何出发？带着对红色历史的疑问与探索之心，9月19日，20名温州日报三至六年级小记者走进温州城市会客厅——三垟湿地，开启一场兼具红色底蕴与生态之美的沉浸式研学实践活动，在行走中学史明理、增信笃行。

本次活动由温州生态园管理委员会、温州生态园开发建设投资集团有限公司携手温州日报小记者俱乐部联合举办。三垟湿地作为城市绿肾，不仅风光秀美、生态资源丰富，更积淀了深厚的本土红色文化，是自然教育与红色思政教育相融的优质实践课堂。本次研学活动以弘扬红军长征精神为核心，创新融合生态科普实践，跳出单一的理论宣讲模式，让红色教育可感可知、自然教育落地生根，助力少年儿童在行走中学习、在感悟中成长。

研学活动以沉浸式思政启蒙拉开序幕。小记者们齐聚三垟湿地北入口整装集结，以昂扬饱满的精神状态投入研学学习。在榕树园的专属榕树思政小课堂上，全体队员庄严重温入队誓词。铿锵有力的誓言回荡现场，字字镌刻初心，让红色使命、少年担当深深扎根在每一位小记者心中，筑牢爱国主义思想根基。

知行合一，践学致远。思政课堂结束后，趣味十足的“湿地微征”徒步研学活动正式开启。沿着蜿蜒的生态栈道，小记者们穿行在绿意盎然的湿地秘境之中，近距离观察湿地特色动植物，探索生态系统的运行奥秘，亲身感受温州得天独厚的生态之美与生态文明建设成果。途中穿插的团队协作互动游戏，让同学们在互帮互助、携手同行中增进情谊，有效提升了凝聚力与协作能力，让研学旅途兼具知识性与趣味性。

寻红色足迹，悟峥嵘初心。小记者们还走进周氏旧宅，沉浸式参观抗战老兵主题展览。大家认真聆听革命先辈浴血奋战、艰苦奋斗的峥嵘故事，深入解读本土红色记忆，真切感悟红军长征不畏艰险、奋勇拼搏的宝贵精神。为让红色感悟更加深刻，活动特别设置“万里长征路”问答与手工环节，让同学们在互动回答中也仿佛“重走”了一段长征路。

“以前只在书本上读过长征故事，今天亲身走一走、听一听，才真正明白长征精神有多伟大，我们的幸福生活来之不易。”来自温州市实验小学锦绣校区四年级的戴同学有感而发。

一场研学，一次行走；一段历史，一份传承。三垟湿地里的这堂“行走的思政课”，把红色故事与生态课堂相连，也让爱国情怀在少年心中悄然生长。

来 源：温州日报

原标题： 学红色初心 育爱国情怀 温州三垟湿地举行红色研学活动

记者 张晨 通讯员 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com