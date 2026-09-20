潮新闻 2026-09-20 09:12:17

日前，2026AURA亚洲城市更新奖获奖名单揭晓。由龙湾城市中心区管委会（高新建发集团）承建的“温州寺前街历史文化街区保护更新”项目荣获“遗产保护与活化”银奖。

日前，2026AURA亚洲城市更新奖获奖名单揭晓。由龙湾城市中心区管委会（高新建发集团）承建的“温州寺前街历史文化街区保护更新”项目荣获“遗产保护与活化”银奖。

图源温州高新建发集团

亚洲城市更新奖聚焦城市存量空间创新实践，是城市更新领域的专业权威奖项。此次获奖，是对龙湾城市中心区管委会（高新建发集团）寺前街保护更新建设成果的权威认可，更是对龙湾在城市更新与历史文化遗产保护领域探索实践的高度肯定。

寺前街是龙湾的城市名片，其保护更新承载着市民的乡愁与期待。承建单位秉持“保护优先、活化利用”原则，杜绝大拆大建。项目以寺前老街为主骨架，串联南头湾路等7条街巷，构建整体修缮格局。施工中清理街区不协调建筑，严格保护清代及民国原有建筑风貌，完整留存老街传统商贸历史肌理；保留街巷原有走向和“前店后居、下商上居”水乡布局，维持舒适和谐的街区空间尺度。

受访单位供图

2024年9月，历经两年精细化修缮，街区83处单体建筑悉数焕新亮相、对外开放，生动展现龙湾厚重的历史文化底蕴。项目以精细化整治赋能老建筑、老街区焕新重生，让历史遗存适配现代生活场景，实现古韵风貌与现代生活相融共生，彰显因地制宜、文脉为本、惠民提质的城市更新理念。

来 源：潮新闻

原标题： 亚洲城市更新奖揭晓 温州寺前街项目获遗产保护与活化银奖

作者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com