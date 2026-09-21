温州都市报 2026-09-21 08:40:00

今天起，“世界的温州”外宣城市形象标识全球征集活动正式启动。本次活动征集时间截至11月11日。无论你是设计师、还是热爱温州的设计爱好者，均可用创意设计擦亮“世界的温州”新形象，让世界看见更精彩的温州。

温州网讯 今天起，“世界的温州”外宣城市形象标识全球征集活动正式启动。本次活动征集时间截至11月11日。无论你是设计师、还是热爱温州的设计爱好者，均可用创意设计擦亮“世界的温州”新形象，让世界看见更精彩的温州。

一、设计要求

（一）主题要求

应征作品应充分体现温州城市特色，可融合以下元素：

1.温州深厚的历史文化底蕴（如瓯越文化、永嘉学派、南戏故里等）。

2.独特的地理风貌（如瓯江、雁荡山、楠溪江等）。

3.鲜明的温州人精神（如四千精神）。

4.民营经济标杆地位和城市地标。

5.“千年商港、幸福温州”的城市定位。

（二）设计规范

设计要求：图形简洁明了，色彩搭配彰显鲜明城市意义与时代特征；构思新颖、创意独特、内涵丰富、兼具国际视野与东方美学，具有高辨识度和强烈的视觉冲击力；作品延展性、适用性突出，可广泛应用于城市宣传、重大活动、公共设施、文旅推广、外事交往等各类场景载体。原创设计，经发现存在抄袭或是曾获奖作品，取消入围资格。

提交要求：提供矢量源文件（AI/EPS/CDR等格式）并包含300dpi及以上高清彩稿（JPG/PNG格式，附带标准色值、标准字体说明）；同步提交500字以内创意理念说明（DOC/PDF格式），阐述设计思路、图形寓意和色彩含义。

二、投递要求

作品提交时间：9月21日起至11月11日24:00。

作品投送邮箱： inwenzhou2026@163.com

咨询电话：0577-88097005（工作时间）

本次征集仅接受邮箱投稿，邮件主题统一备注“温州外宣城市形象标识征集+姓名+电话”。所有稿件不予退还，参赛者自行留存底稿。

三、奖项设置

采纳奖1名：奖金50000元及荣誉证书；

入围奖2名：奖金5000元及荣誉证书；

优秀奖3名：奖金2000元及荣誉证书。以上奖金均为税前金额，由主办方代扣代缴个人所得税；若无符合要求作品，对应奖项可空缺。

四、相关规则

2026年12月开展评审工作，2027年1月公示并公布结果。获奖作品著作权归主办方所有，主办方可无偿修改和二次创作，作者保留署名权，并需配合主办方进行相应的延伸设计；未获奖作品版权归作者，主办方享有非商业无偿使用权。如投稿作品涉及侵权，由投稿人自行承担全部法律责任。主办方保留本次征集活动所有未尽事宜的最终解释权。

本次征集活动由温州市委宣传部主办。

来 源：温州都市报

原标题： “世界的温州”外宣城市形象标识征集启动

记者 林晨颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com