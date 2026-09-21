温州都市报 2026-09-21 08:42:00

9月17日，以“东海贵胄·味美温州”为主题的温州大黄鱼产业高质量发展推介会在北京举办。12个央国企采购项目和产业投资项目现场集中签约，总金额近7000万元。这标志着温州大黄鱼在打通高端市场渠道、延伸产业链条方面迈出实质性步伐，未来将游向更广阔的市场。

温州网讯 9月17日，以“东海贵胄·味美温州”为主题的温州大黄鱼产业高质量发展推介会在北京举办。12个央国企采购项目和产业投资项目现场集中签约，总金额近7000万元。这标志着温州大黄鱼在打通高端市场渠道、延伸产业链条方面迈出实质性步伐，未来将游向更广阔的市场。

本次推介会既向全国展示了温州大黄鱼20年的产业积淀，也借一条大黄鱼讲述了温州渔业产业、瓯菜文化、共同富裕的城市故事。20年来，温州大黄鱼年产量从330吨增至2.3万吨，一产产值从1300万元跃升至19亿元，分别实现66倍、146倍的跨越式增长，产量、产值稳居全省第一，占比超50%。

温州市大黄鱼产业联合会会长林端萍认为，本次推介成果振奋人心，温州大黄鱼产业正处在大有可为的黄金机遇期。

温州市农业农村局党组书记、局长周建清介绍，温州大黄鱼已经形成良种繁育、深海养殖、精深加工、冷链物流、品牌营销的完整闭环产业链，获得市场广泛认可。

会上，专家学者代表分别从科技、政策、产业实践等维度剖析大黄鱼产业发展机遇；来自政府部门、科研单位、企业等多方代表圆桌开展，为产业全链条提质升级贡献思路。

活动筹备阶段，多领域专家调研团队于今年5月赴温州三岛开展实地走访。在推介会上他们分享调研感悟，为产业高质量发展提供决策参考。

由温州市文化广电旅游局、温州市农业农村局联合打造的“一张机票游温州？大黄鱼寻鲜之旅”主题旅游线路当天正式发布。结合旅游惠民政策，将品鲜大黄鱼与海岛文旅体验相结合，让更多人走进温州，感受海岛风土与瓯味美食。

本次活动由温州市人民政府主办，温州市农业农村局、温州市文化广电旅游局承办。活动吸引了政府领导、专家学者、企业家以及全国各地的采购商、渠道商和媒体代表等160余位嘉宾参加。

来 源：温州都市报

原标题： 一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元 寻鲜文旅线路同步发布

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com