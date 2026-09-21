温州都市报 2026-09-21 08:46:00

温州网讯 8月份温州投资者在A股市场的收益率远超沪指涨幅。根据市证券期货业协会统计数据测算，8月份温州投资者的A股账户户均浮盈达13347.69元，浮盈率为9.37%，远高于当月沪指4.02%的涨幅。

A股市场经过7月份的大幅调整，在8月初就开启反弹，从3832.26点反弹至3986.3点，单月涨幅达了4.02%。尽管如此，8月份温州投资者的交投意愿明显比前几个月减弱，当月各大证券营业部的A股交易总额为5875.2亿元，环比减少了1049.11亿元，降幅为15.11%。

然而，随着8月份A股市场的反弹，温州投资者也采取更为谨慎的做法，以短线操作为主，这也导致温州投资者A股账户的月末结算资金余额环比大增了210.3亿元。

有多年投资A股经验的吴先生表示，由于7月份市场调整幅度较大，在8月A股市场企稳时就计划着在科技股上抢一波反弹，“我选择的科技股半个月反弹了20%左右，然后就获利了结了，也使账户整体跑盈沪指上涨”。

同时，8月份部分温州投资者在上涨中也加大了采取融资方式买入股票的力度。市证券期货业协会的统计数据显示，8月末温州的融资融券余额（已实际使用的授信额度）环比增加了31.84亿元。

吴先生称，虽然在8月初其对A股市场的走势做出较准确的预判，但是他并不愿意去融资抢反弹，但是部分他熟悉的有融资投资股票的投资者则在8月份就加大融资额度，买入一些强势个股。“融资炒股会放大风险，我个人投资求稳，自开户以来未开通过融资融券业务。”

虽然温州投资者的A股账户户均浮盈率远超沪指涨幅，但是各大券商营业部的8月份净利远不及前两个月，8月份仅收获利润3557.25万元，环比减少了3828.29万元

来 源：温州都市报

原标题： 8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元

记者 郑俊杰

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