温州都市报 2026-09-21 10:14:00

“二十块一箱，好兮好”“你好，老板，这个牌子甜兮甜！” 近日，一段拍摄于法国街头的短视频走红社交平台。视频里，当地水果商贩手持货品，用一口不算标准、却自带魔性节奏的温州方言向路人热情吆喝，不少温籍网友看完直呼“蚌埠住了”。

温州网讯 “二十块一箱，好兮好”“你好，老板，这个牌子甜兮甜！”近日，一段拍摄于法国街头的短视频走红社交平台。视频里，当地水果商贩手持货品，用一口不算标准、却自带魔性节奏的温州方言向路人热情吆喝，不少温籍网友看完直呼“蚌埠住了”。

视频作者黄女士告诉记者，拍摄地点位于九十三区一个服装批发市场附近。当时她正在街边闲逛，商贩看到她是亚洲人面孔，主动用温州方言上前招揽生意。黄女士的丈夫是温州人，日常温州话她基本能听懂，在国外听到当地人突如其来的温州方言问候，让她倍感新奇。“要不是他用温州话和我打招呼，我应该不会上去买他们家的水果。”方言拉近彼此距离，在试吃一片梨之后，黄女士买了8个梨，一共花了5欧元。她事后了解到，这片市场聚集大量温州籍客商，这才有了当地商贩主动学温州方言揽客的一幕。

巨大的语言反差，戳中众多网友笑点。网友“晴天的搁浅”留言调侃：“完蛋了，加密语言被破解了。”网友“江湖阿六”幽默评论：“100年后温州方言国内消失，而在意大利、法国、西班牙这些国家成了官方语言。”网友U的评论更直接：“小哥不仅温州话讲得好，还把温州人做生意的方式学过去了。”

温州知名旅法侨领、法国法华工商联合会终身名誉会长林光武介绍，法国当地人口中的“九十三区”通常指巴黎东北郊的塞纳—圣但尼省，其下辖的欧贝维利耶‌市有着非常知名的华商批发市场，汇聚着众多温州籍华人华侨，经营着服装、首饰、日用百货等生意。“温州话是我们的乡音，我们基本上走到哪就会传到哪！”林光武说，春节期间，在法温州人会参与组织大型活动和当地居民一同庆祝；平日空闲，也会教身边的老外说几句，“他们学得不错，也讲得有模有样，但能全程用温州话交流的并不多。”

来 源：温州都市报

原标题： 巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com