温州都市报 2026-09-21 09:01:00

近日，科班出身的瓯海籍演员吴依蔓报名参加30集电视剧《温州女人》演员选拔，希望有机会借这部电视剧，把真实、立体的温州与温州女性讲给全国观众听。

温州网讯 近日，科班出身的瓯海籍演员吴依蔓报名参加30集电视剧《温州女人》演员选拔，希望有机会借这部电视剧，把真实、立体的温州与温州女性讲给全国观众听。

吴依蔓今年24岁，目前是一名表演艺考老师。她本科毕业于影视与话剧表演专业，活跃在话剧、音乐剧、微电影、短剧等多个赛道，积累了丰富的表演经验。在话剧舞台上，她曾出演《骆驼祥子》小福子、《谋杀启事》马普尔小姐、《流泪的红蜡烛》白雪花等经典角色，也参演过音乐剧《恐龙复活了》、舞台剧《榆树下的欲望》；在影视领域，她多次担纲微电影女主，近年更是接连出演多部爆款短剧，《队长你宝贝老婆又靠画画破案了》《皇后娘娘的猫崽子》等作品热度均突破5000万，多次登上平台热搜、热播榜单，塑造出风格各异的女性形象。除了台前表演，她还涉足表演指导、舞美设计、妆造服装搭配、制片统筹等幕后工作。对《温州女人》这个项目，她抱有十足的热情。在她看来，就算最后没能出演幕前角色，自己也完全可以转赴幕后，为剧集出力。

常年往返于上海、杭州两地发展演艺事业的吴依蔓，常常被人问到籍贯。一句“我是温州人”之后，对方往往立刻联想到网络神曲带来的固有印象。“很多人对温州的认知停留在洗脑段子，却不了解温商闯荡世界背后的拼搏。”这是她决心参与《温州女人》拍摄最重要的原因。

聊到剧中的核心——温州女人，吴依蔓给出了一个很鲜活的比喻——“六边形战士”。在她眼里，温州女性不能简单地用“强势”或者“精明”概括。不管是父辈那一代温州女性，还是新时代的温州女性，身上都有一股“能扛事”的韧劲。“她们心中有目标、有抱负，敢想敢闯，自带生意头脑，精打细算，为人处世通透活络，熟稔人情世故。不怕事，能扛事，无论家里的小事还是外头的大事，温州女性总是能处理得很好。”

“我刷到网络流传的剧情梗概，看到女主角与好友携手历经磨难，办厂创业、努力打拼的故事，我很有共鸣，仿佛能看到亲戚长辈的影子。因此，我对这个剧本和题材有了天然的熟悉感，希望能被选上，参与演出。”吴依蔓说。

新闻+ 《温州女人》演员招募

30集电视剧《温州女人》是浙江省“十五五”影视剧创作重点选题库第二批入选重点项目，全程在温州实景拍摄。剧集故事始于1976年，聚焦两位温州女性的创业征程，生动还原她们从偷偷跑供销起步，历经地下作坊、挂户经营等时代历程，最终深耕鞋业、成为“中国鞋王”的励志故事。全剧取材于百余位温州创业者的真实经历，再现温州时代变迁与民营经济奋斗史，饱含浓厚本土情怀。

为还原原汁原味的温州烟火气，剧组开启全域演员招募，报名截至9月27日。报名材料包含个人简历、素颜生活照与演出照、3分钟内自我介绍加表演片段视频，声乐、形体等才艺资料不作硬性要求。全部材料发送邮箱：zhengxufilm@163.com；邮件标题统一为：【温州星计划报名】+姓名+年龄+联系电话；参演视频需要横屏拍摄，按“姓名——表演片段/才艺展示”格式命名。

来 源：温州都市报

原标题： 科班出身的温州姑娘报名《温州女人》演员选拔 吴依蔓：温州女人是“六边形战士”

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com