温州日报 2026-09-21 08:19:00

“今年就提了4个月，总共1145元。蛮好，这笔沉睡的资金‘活’起来了！”昨天是温州公积金新政落地首日，市民高先生在市民中心公积金管理中心鹿城管理部办理物业费提取，从现场取号到业务办结，前后不过10分钟。当天，全市成功受理装修、物业费提取79笔，合计金额150.66万元。

温州网讯 “今年就提了4个月，总共1145元。蛮好，这笔沉睡的资金‘活’起来了！”昨天是温州公积金新政落地首日，市民高先生在市民中心公积金管理中心鹿城管理部办理物业费提取，从现场取号到业务办结，前后不过10分钟。当天，全市成功受理装修、物业费提取79笔，合计金额150.66万元。

新政新增装修、物业费、车位储藏室购买提取三大场景，让沉淀在账户里的“安居钱”真正活起来、用出去。

90后小伙林成业3年前在温全款买房，这三年公积金只进不出，攒了不少。之前听说可以提取支付住宅专项维修资金，跑来一问，却被告知不适用于装修。这次，新政一落地，他第一时间跑来确认细节。咨询处工作人员把材料一条条罗列：“房产证、新的装修合同还有发票，普票、专票都可以。”林成业心里踏实了：“公积金余额一提，相当于一半装修费有了着落！”

为保障新政高效落地，公积金管理中心早在一周前就进行人员培训、系统更新，市民中心现场98号至114号办理窗口均摆放着新政文件，确保窗口工作人员和市民都能充分了解新政要点。线上咨询同样忙不停。政策解读人员的对话框一个接一个弹出：物业费只能从2026年9月起提取、小额更新改造和物业费提取不限缴纳时限、无产权证不能提取……

“新政落地首日，咨询量明显增多。”鹿城管理部工作人员章正介绍，市民最关心的还是装修提取和物业费提取的政策细节。

来 源：温州日报

原标题： 公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com