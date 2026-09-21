本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热
温州网讯 市气象台昨天发布一周天气预报，本周我市以晴好天气为主，最低气温22℃～25℃，早晚凉爽舒适；白天回温较快，最高气温32℃～34℃。蓝天白云配上平稳的天气，适合洗晒、出游。
天气稳到什么程度？看逐日预报就知道。今天多云，25℃～33℃；周二到周四的天气几乎是“复制粘贴”，晴到多云，最低气温23℃、最高气温32℃。周五、周六转为多云到晴，最高气温回升到33℃～34℃。
温度里藏着一个值得留意的变化：最低气温从今天的25℃逐日往下走，到周五、周六降到22℃。白天在升温，夜间却在降温，最大昼夜温差可达12℃。这说明早晚的凉意越来越明显，体质较弱的人群，尤其是老人、小孩，可以适时添衣。
不过早晚凉，可不等于秋天到了。气象上入秋有硬门槛，即连续5天日平均气温低于22℃。按这条标准算，我市离真正的秋天还有一段距离。
连晴少雨的另一面是干燥。省气象部门监测显示，9月5日以来我省晴多雨少，全省面雨量仅4毫米，位列历史同期最少。未来七天降水继续偏少，森林火险气象等级高。野外用火务必从严管理，林区严禁一切违规用火。
台风方面暂无影响。今年第25号台风“杜鹃”20日上午已减弱为强热带风暴级，今天开始转向东北方向，逐渐趋向日本以南洋面。据中央气象台预报，未来“杜鹃”对我国近海无影响。
来 源：温州日报
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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