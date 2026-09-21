苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”

温州日报 2026-09-21 10:26:00

近日，苏州市温州商会换届，80后的乐清籍博士、苏州贝昂智能科技股份有限公司创始人兼总经理胡加明，当选第六届理事会会长。

胡加明（左二）当选新一届苏州市温州商会会长。受访者供图

温州网讯 近日，苏州市温州商会换届，80后的乐清籍博士、苏州贝昂智能科技股份有限公司创始人兼总经理胡加明，当选第六届理事会会长。

海归博士，拥有上市公司长期任职经历，拥有近80万粉丝的网红达人……这位履历迥异于传统商会会长的新温商在就职发言上说：“要像做产品创新一样经营好商会。”

锐气十足的新会长与会员过半为新生代的苏州市温州商会将产生怎样的化学反应？记者带着一系列问题对其进行了专访。

过去的商会“抱团求生存”，今天的商会“协同求发展”

记者：有人说商会是“老一辈企业家的社交圈”，新生代对此不太感冒。你如何看待这个问题？

胡加明：我不太想把这个问题解释成“以前为什么会这样”，我更想说清楚“以后我们准备怎么做”。我的思路很简单，办活动要从“我想干什么”变成“你想我干什么”。

年轻一代企业家，多半处在创业初早期阶段，他们更想去看智能制造、人工智能这些前沿技术和前沿企业，想开阔眼界。所以我们在组织企业参访、行业交流时，会主动提供这类科创内容。比如今年8月，我带着近70位商会企业家赴合肥，实地参访了贝昂智能合肥生产基地和蔚来汽车智能工厂，就是想让大家近距离感受智能制造与新能源汽车的产业脉搏。

同时，初创期企业最缺的是“后勤保障”：财税怎么合规、法务风险怎么防、政策红利怎么解读。这一块由新一届重点打造的综合赋能中心来承接，联合专业机构，在产学研交流、财税咨询、法务咨询、医疗咨询上真真正正提供服务。年长一些的会员更看重亲情友情等，我们就成立多个俱乐部，让大家在强身健体的同时，彼此培养真挚的感情——商会不能只谈生意，还得有真情。

目前在苏温籍人士约20万人，会员覆盖面的提升空间还很大。我们的目标很明确：会员单位数量稳步增长、行业结构日趋多元、年龄结构合理分布。

记者：你如何看待商会组织在当下这个时代的价值和意义？它与二十年前的商会有什么不同？

胡加明：我给商会总结了“三句话”的价值：第一，它是会员的“娘家”。当会员企业需要的时候，商会要挺身而出。第二，它是地方发展的“担当者”。当本地经济发展和社会责任需要我们的时候，我们要勇挑重担。第三，它是家乡的“回音壁”。当温州需要我们回馈的时候，我们应主动站出来。

和从前的温商商会相比，我认为今天的温州商会有三点“变”与一点“不变”。

不变的是精神内核。第一代温商靠的是“走遍千山万水、想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万苦”的“四千”精神，靠的是抱团取暖、共谋发展。这个基因，我们这一代都不能丢。

变的是三样东西：一是从“情感共同体”走向“价值共同体”。当年的商会更多解决的是信息不对称和“在外有人照应”的问题，靠乡情、靠人脉。今天的会员要的是“有用”——产业链上下游能不能配上、政策能不能读懂、资金能不能对接、技术能不能合作。所以我们提出“共建共融共享共赢”，把服务做成产品，把平台做成生态。

二是从“联谊型”走向“专业化、平台化”。我们现在做的是综合赋能中心、三大对接平台（产业链对接、政企对接、跨界交流），把会员企业的产品、服务、需求梳理成清单，按需求开对接会，推动“内部循环、抱团共赢”。

三是成员结构和行业结构变了。以我们为例，如今会员企业500余家，行业也从传统商贸延伸到数字经济、生物医药、人工智能、智能制造、现代服务业。服务的对象变了，商会本身必须变。

一句话：老一辈的商会是“抱团求生存”，新一代的商会是“协同求发展”。

商会要让新生代觉得“有用、有伴、有光”

记者：你觉得当下年轻一代的温商对商会的诉求和期待是什么？

胡加明：我是80后，长期在一线做企业，也是商会里成长起来的一员。不谈个人得失，只说我观察到的年轻人要什么，大概就是六个字：有用、有伴、有光。

“有用”，是能带来真金白银的价值：订单、技术、人才、资本、政策。年轻人最怕的是“热闹半天、回去没变化”，所以商会必须做精准撮合，而不是泛泛社交。“有伴”，是找到同频的人。创业是孤独的，同龄人之间既要有资源合作，也要有健康的生活方式和真挚的友谊——这也是我们做俱乐部的初衷。“有光”，是能被看见、被认可。新生代企业家也希望自己的企业和创新被传播、被尊重，这也是商会要补齐的能力。

基于这些诉求，我对商会的新定位是三句话：会员之家、发展之桥、行业之窗。工作理念是“共建共融共享共赢”，方法上是像做产品创新一样经营商会——不断调研会员的真实需求，不断迭代活动和平台，在传承的基础上勇敢创新。

记者：我注意到你曾在社交平台发布挑战视频，也擅长用直播等方式与消费者互动。你会把这类传播方式和营销手段也应用到商会的工作中？商会应如何“破圈”？

胡加明：我本人就是自媒体营销打法的实践者。我在抖音上以“贝昂-胡加明”注册了个人号，经常亲自下场带货，粉丝已近80万；有一次我和李亚鹏老师同场直播，一场卖了800多万元。我始终认为，内容电商和自媒体的时代商会不能缺席。所以我们接下来会建立传播矩阵，打造商会内部的信息化系统。努力去打破三个圈：破“代际圈”，让老中青三代温商真正在一个平台上对话；破“行业圈”，组织会员走进标杆企业、走进高校科研院所、走进先进地区商会，促进跨界融合创新；破“地域圈”，把苏州、温州和全国乃至全球温商的网络真正连起来。

加强温州与苏州产业互动，共赢是关键

记者：作为在苏州和温州都落地了产业项目的企业家，你觉得温州和苏州有哪些互动空间？

胡加明：贝昂智能起步于苏州。今年，我们的全球总部及研发生产中心大楼在苏州正式封顶，总投资超亿元，总建筑面积2.6万平方米。而早些年，我响应“乐商回归”的号召，力促贝昂在乐清经济开发区投资设立生产基地，年产值1.5亿元。

我的感受很直接：两地不是竞争关系，而是互补关系。苏州有科创资源、高端人才、资本密度和开放枢纽的优势；温州有雄厚的制造业基础，乐清这样的电气产业集群可让我们实现本地配套率85%以上，一个配件产品打几个电话、不出一个小时就能拿到货，人才梯队健全，政府服务理念也很先进。这两者结合起来，就是“研发在苏州、智造在温州，渠道在全球”。

记者：接下来，您将如何推动苏州与温州两地的产业对接和资源互通？

胡加明：第一，不定期带队回老家考察。我会不定期带一些有投资意向的商会企业家会员回温州考察、学习、交流。第二，清单式产业对接。梳理会员企业的产品、服务、需求清单，推动上下游配套和横向联合，把“温商回归”从口号变成一个个可落地的订单和项目。第三，也是最关键的一条前提——价值。我反复强调一句话：在充分考虑经济价值的前提下，实现两地企业家的多方共赢。合作不能靠情怀硬撑，只有项目本身能赚钱、能成长，这种对接才可持续。

所以这个答案的关键词，是“共赢”。

来 源：温州日报

原标题： 苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com