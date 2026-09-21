一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”
温州网讯 近日，鹿城区双屿街道下寅锦园小区内，电焊火花不时闪起，几名工人正围着新搭起的电梯井道钢结构忙碌。这座建于2006年的老旧小区，正通过加装电梯，为高层住户特别是老年居民破解“爬楼难”。
下寅锦园位于下寅村，共有约200户居民，住宅最高6层。小区业委会主任樊伟民介绍，由于建设年代限制，小区一直没有配套电梯。对住在高层的老人、腿脚不便的住户来说，上下楼曾是日常生活的一大难题。一名高层住户说，小区居民早有加装电梯的想法，但过去多次协商，都因费用分摊、不同楼层受益程度以及施工影响等问题，迟迟未能落地。
今年，国家将既有住宅加装电梯项目纳入超长期特别国债支持范围，电梯4-6层补助25万元/台，7层及以上补助30万元/台，为项目推进带来转机。按照政策，下寅锦园6层楼，每部电梯补贴25万元，而市场价一部电梯总费用约42万元，补贴后居民需分摊的资金大幅减少，原先难以协调的费用问题有了破解空间。
为推动项目落地，鹿城区住建局积极做好政策指导和申报服务，帮助小区居民梳理申报条件、完善相关材料，双屿街道和社区发动老党员、老村干部上门劝导，召开不下5次协调会，推动各方在协商中形成共识。
目前，下寅锦园已完工1台，在建4台电梯。按照施工计划，4部在建电梯将于今年10月20日前全部完工。
据鹿城区住建局介绍，今年全区成功申报超长期国债支持的加装电梯总共47台，资金1325万元，并已储备20台待加装电梯，截至9月18日已开工22台。届时，越来越多的老旧小区将多出一条便捷的“垂直通道”，让住户告别“上楼难”。
来 源：温州晚报
记者 薛样洋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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