温州日报 2026-09-22 08:24:06

昨天，温州选手再度迎来名古屋亚运会“金牌丰收日”，徐嘉余登顶男子50米仰泳宝座，潘展乐携队友摘得男子4×200米自由泳接力冠军，李巧巧在空手道女子组手-68公斤级项目上折桂。

温州网讯 “一日三餐”是人们常态化的生活节奏，而在名古屋亚运会的赛场上，温州选手把“一日三金”变成了家常。昨天，温州选手再度迎来名古屋亚运会“金牌丰收日”，徐嘉余登顶男子50米仰泳宝座，潘展乐携队友摘得男子4×200米自由泳接力冠军，李巧巧在空手道女子组手-68公斤级项目上折桂。继9月20日连入三金后，21日再入三金，至此，温州选手本届亚运会金牌总数已达六枚。

16时03分，男子50米仰泳决赛打响。50米赛事电光石火，半分钟不到，胜负已分。熟悉的黄色泳帽，熟悉的身影，熟悉的结果——出发反应时间仅0.55秒的徐嘉余，入水后便一路领先，最终以24秒04的成绩第一个抵达终点，这个成绩打破了赛会纪录。继前一日斩获男子100米仰泳金牌后，徐嘉余收获个人本届亚运会第二金，同时把自己的亚运会总金牌数提升到13枚。在今年全国冠军赛男子50米仰泳中，徐嘉余曾游出23秒92，打破尘封17年的亚洲纪录，成为亚洲首位游进24秒大关的选手。已经31岁的徐嘉余近年来不断突破瓶颈，“越老越妖”是其最生动的写照。

男子4×200米自由泳决赛是当天最后一个决赛项目，中国队派出徐海博、费立纬、潘展乐、张展硕四人组合。前两棒，日本队遥遥领先，建立起将近3.5秒的优势。但在第三棒潘展乐入水后，形势开始发生转变，潘展乐奋起直追，交接棒时把差距缩小到1.89秒。最后一棒，张展硕登场，这位天才少年迸发出惊人能量，200米、150米、100米，差距逐渐缩小，最后50米张展硕强行反超，帮助中国队实现惊天大逆转，最终以7分00秒17领先日本队0.88秒的优势率先触壁。中国队的成绩打破了该项目亚洲纪录。

空手道赛场，温州女将传来捷报。苍南姑娘李巧巧在女子组手-68公斤级决赛中，以4:3力克约旦选手阿尔德罗斯·乔尔，成功卫冕。此前，李巧巧在淘汰赛中接连击败了越南选手和日本选手，闯入决赛。决赛中，李巧巧稳扎稳打，最终拿下对手。2000年出生的李巧巧是苍南钱库人，曾经是一名田径运动员，与田径相伴近十年，在她的田径瓶颈期“偶遇”了空手道。2018年李巧巧入选空手道国家集训队，2023年在杭州亚运会上，她一路过关斩将摘得女子组手-68公斤级桂冠，成为温州第一位亚运会空手道冠军。

当天，温州选手柳雅欣在女子200米自由泳决赛中，以1分57秒53获得一枚铜牌。

来 源：温州日报

原标题： 徐嘉余登顶、潘展乐摘金、李巧巧折桂！温州选手再度上演亚运会“一日三金”

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com