温州端出中秋文旅大餐

温州日报 2026-09-22 09:07:16

中秋佳节临近，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年我市各地围绕“月圆”“团圆”“非遗”“消费”等主题，推出了一系列丰富多彩的文旅活动，涵盖景区沉浸式演出、非遗民俗体验、市集消费、文博场馆活动以及县市联动特色项目，形成全域联动的中秋节庆氛围。

温州网讯 中秋佳节临近，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年我市各地围绕“月圆”“团圆”“非遗”“消费”等主题，推出了一系列丰富多彩的文旅活动，涵盖景区沉浸式演出、非遗民俗体验、市集消费、文博场馆活动以及县市联动特色项目，形成全域联动的中秋节庆氛围。

沉浸式演艺再推新。9月25日至27日，温州园博园每晚推出多场威亚飞天秀“嫦娥奔月”，“嫦娥”借助高科技威亚设备在离地数十米的河道上空凌空起舞，花瓣从空中撒落。此外还有NPC角色互动，“嫦娥”“簪花少年郎”“七仙蝶影”“鱼戏百鸟”等身着华美古风服饰，沿巡游路线与游客互动，引导游客参与猜灯谜、赢取趣味好礼。水上游船沉浸式演出也是一大看点。园博园依托大小两条游船环线推出《园博水上江湖》沉浸式演出活动，中秋档以“月圆江湖·团圆共赏”为主题，贯穿圆月舞、打铁花等演出环节，浙山浙水园特色演出、国际展园国际风情节、国潮花海市集等活动也同步登场。

楠溪江文旅业态再升级。永嘉县水上综合利用项目核心节点——岭下水岸休闲游乐中心于9月25日正式对外开放，这个曾因天然溪滩走红的亲水点位，历经升级改造后变身综合性休闲目的地。现场设置32个摊位、直径20米的巨大“月亮”打卡点以及音乐表演等活动，溪滩边还将搭设中秋主题灯笼墙和纱幔长廊，营造浓厚节日氛围。

国风市集与夜游活动同样热闹。中秋期间，温州江心屿谢公阁推出“千年孤屿，一轮明月”国风夜游雅集，汇集百斤非遗巨型月饼分享宴、飞天影子舞、中秋非遗花灯手作体验、月下诗会、百人氦气孔明灯祈福以及国潮乐队、古筝秀、小丑杂技等雅韵国风演艺。泰顺县推出“来泰顺·顺顺秋”金秋文旅消费季，贯穿秋假、中秋、“十一”三大节点，涵盖古村、山野、国风、夜游等多元玩法，并发放文旅消费券。南浦溪景区与筱村公社晒秋节相继启幕，古村、景区内错落铺展玉米、南瓜、辣椒等农作物，打造立体晒秋景观。中秋期间，土楼寻顺、廊桥顺市、稻田音乐会将轮番上演，融合民俗非遗与烟火市集，可沉浸式感受泰顺的月圆浪漫。

来 源：温州日报

原标题： 我市端出中秋文旅大餐

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com