温州晚报 2026-09-22 09:39:00

2004年，警校毕业的朱子毅先后辗转看守所、派出所、刑侦大队。2017年来到东瓯派出所当一名社区民警，这一待就是九年。他说，社区工作是一场“长跑”——没有发令枪，没有终点线，靠的只有耐心和一直向前的毅力。

温州网讯 “我老爸可能遇到了养老诈骗，拜托一定要找到他！”日前，永嘉县公安局东瓯派出所社区民警朱子毅接到市民金先生报警，称其父亲正准备购买一名陌生网友的电子产品。10分钟后，朱子毅在永嘉安丰工业区七幢住宅楼中精准找到老人，及时劝阻了上万元损失。

2004年，警校毕业的朱子毅先后辗转看守所、派出所、刑侦大队。2017年来到东瓯派出所当一名社区民警，这一待就是九年。他说，社区工作是一场“长跑”——没有发令枪，没有终点线，靠的只有耐心和一直向前的毅力。

跑到问题前面去

朱子毅负责和一、安丰两个辖区，有600余家企业、1.4万人口，流动人口占80%，机织声里夹着天南地北的口音，矛盾的火星藏在机器的轰鸣中。朱子毅的办法朴素：早一点“跑”到辖区，多问一嘴。

2025年7月他走访一家鞋厂时，车间组长随口一句“工资拖了快三个月”，他记在心上。当天约谈股东：“工人能等，法律不会等，到时候厂子更难救。”几天后，拖欠工资分批到账。三年来，13起薪资纠纷就这样化解在源头。有些矛盾如明火，须果断扑灭；有些积怨似暗烟，急不得，得陪着跑。

安丰辖区一家电缆厂，两名股东共事十余年，因经营分歧一厂拆分为两厂，土地、用电矛盾尖锐。朱子毅跑了五趟，把土地界线、用电线路逐项敲定。可他知道，心结没解，迟早还会再闹。于是找双方的共同好友长谈，做两人子女的工作。一个月后，两家人坐进同一屋，争的不再是地界，而是谁先给谁递烟。

今年以来，朱子毅调解矛盾纠纷200余起，化解率达97%。新警请教窍门，他说：“没什么窍门，就是跑得比‘矛盾’快一步，坐得比‘火气’久一点。”

每一步都踩实

长跑最怕脚下踩空。辖区厂房密、机器多，一处电线老化、一个接口松动，都可能出大事。

朱子毅把每一次进企业都当成一次“全面体检”，手里攥着一张清单：灭火器压力表指针是否在绿色区域，疏散通道有无堆物。查出问题当场下发整改通知，到期必回头复查。

一个人跑不过来，他发动企业安保力量和网格员组建联合巡防队，白天防、夜里巡，一年消除53处风险隐患。辖区已连续3年未发生重大安全事故。

脚下的隐患需一步一个脚印，反诈的心理防线更要踩实。辖区一万多名工人，企业多、往来密，骗子最爱往这里钻。为此，朱子毅在63家规上企业依托安全员、班组长建立反诈宣讲小分队，每周一宣讲、每月一例会，把反诈融进车间日常。

今年3月，一家阀门厂10余名员工收到“核对工资条”的钓鱼短信，有人差点输入银行卡信息。宣讲队骨干小陈发现后逐个提醒，朱子毅随后赶到拆解诈骗手法，指导下载国家反诈中心APP，一场诈骗风波，就此化解在车间。

今年以来，他和同事拦下涉企诈骗资金180余万元，涉企诈骗警情同比下降37%。

勇于起步敢于冲刺

长跑最难的是开头和结尾。开头需要克服恐惧，敢于迈出第一步；结尾要有冲刺的决心，绝不松劲。

今年7月，辖区一名工人的13岁女儿因家庭变故无人照料，生活学业都没了着落。朱子毅辗转浙江、河北、新疆，奔波数千公里，先后联系上女孩的外祖父、奶奶和远在新疆的姑姑，几经沟通，由姑姑接手监护。同事说，这已超出社区民警的职责范围。朱子毅只回答了一句：“孩子的事，不能悬着。”

长跑的人，既要耐得住漫长的消耗，也要在冲刺的时候顶得上去。台风“白海豚”防御期间，朱子毅依托“公安大脑”视频巡查机制，24小时轮巡江岸。

8月8日当天，他在劝离灯塔附近的2名群众后，又带队连续作战，二十分钟内分4批次拉网巡查丁山水闸、礁头路江边等高风险点位，劝离擅入群众9名，成功在台风来临前做到风险区域“零逗留”。

从发现到抵达，三分钟；从处置到清零，二十分钟。长跑者的冲刺，不常有，一旦发起，就是全力以赴。

朱子毅最服气的，是电影《今天我休息》里的片警马天民，走到哪家都亲如一家。这也是他始终揣着的念想。有人问，一个社区民警怎么管得这么杂？他说：“他们把日子都安在这儿了，我能帮一把，是一把。”

辖区机器声照旧，朱子毅的脚步也没停。没有配速表，没有奖牌，他只想把问题跑成答案，把陌生人跑成街坊，把辖区跑成家。

来 源：温州晚报

原标题： 社区民警朱子毅的“长跑路” 没什么窍门！跑得比“矛盾”快一点

作者：谢洛豪 一衣

本文转自：温州新闻网 66wz.com