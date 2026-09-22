青春喜剧《小题大作》平阳开机 演员郭涛、牛莉、韩庚等现身坡南街
温州网讯 9月20日，青春喜剧电影《小题大作》在平阳坡南街举行开机仪式。影片改编自脱口秀演员小鱼“高考1900分”的段子，讲述四位少年在高考面前不同的人生选择。该片由邢爱娜、刘大鹏共同执导，郭涛、牛莉特别主演，韩庚友情出演。
当天，坡南街人头攒动，不少市民和粉丝提前到场等候。开机仪式上，郭涛、牛莉、韩庚等知名演员一亮相，现场氛围随即被点燃。随后，林子烨、张典、何思甜等领衔主演集体亮相，同样引来阵阵欢呼。“没想到在家门口看到这么多明星，气氛太火爆了。”平阳李女士刚好路过，拿起手机不停地拍照。
据介绍，该影片由温州欣雨文化有限公司、坏猴子（深圳）影业有限公司出品。郭涛、牛莉将在片中饰演主人公小鱼的父母，而韩庚的出演也让观众的期待值拉满。该影片是近年来国内首部聚焦“高考备考”日常的青春喜剧作品。导演邢爱娜曾参与《疯狂的石头》《心花路放》等作品的创作，此次将镜头对准高考，延续坏猴子影业一贯的现实洞察与喜剧创作功底。林子烨曾出演《天才基本法》《云之羽》，张典全网粉丝量达三千万，何思甜则凭《人鱼》《小巷人家》积累了扎实口碑。
“坡南街无论是流量还是环境，都是平阳文旅的一张金名片，将开机仪式放在这里，非常适合电影的宣发和造势。该片大量场景也将在坡南街、上林垟村等地取景。”温州欣雨文化有限公司董事长倪海万表示，因为自己是平阳人，所以希望影片能更多地展现平阳元素。
来 源：温州日报
记者 黄伟 平阳融媒记者 黄颖颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21