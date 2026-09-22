温州日报 2026-09-22 09:10:25

9月20日，青春喜剧电影《小题大作》在平阳坡南街举行开机仪式。影片改编自脱口秀演员小鱼“高考1900分”的段子，讲述四位少年在高考面前不同的人生选择。

温州网讯 9月20日，青春喜剧电影《小题大作》在平阳坡南街举行开机仪式。影片改编自脱口秀演员小鱼“高考1900分”的段子，讲述四位少年在高考面前不同的人生选择。该片由邢爱娜、刘大鹏共同执导，郭涛、牛莉特别主演，韩庚友情出演。

当天，坡南街人头攒动，不少市民和粉丝提前到场等候。开机仪式上，郭涛、牛莉、韩庚等知名演员一亮相，现场氛围随即被点燃。随后，林子烨、张典、何思甜等领衔主演集体亮相，同样引来阵阵欢呼。“没想到在家门口看到这么多明星，气氛太火爆了。”平阳李女士刚好路过，拿起手机不停地拍照。

据介绍，该影片由温州欣雨文化有限公司、坏猴子（深圳）影业有限公司出品。郭涛、牛莉将在片中饰演主人公小鱼的父母，而韩庚的出演也让观众的期待值拉满。该影片是近年来国内首部聚焦“高考备考”日常的青春喜剧作品。导演邢爱娜曾参与《疯狂的石头》《心花路放》等作品的创作，此次将镜头对准高考，延续坏猴子影业一贯的现实洞察与喜剧创作功底。林子烨曾出演《天才基本法》《云之羽》，张典全网粉丝量达三千万，何思甜则凭《人鱼》《小巷人家》积累了扎实口碑。

“坡南街无论是流量还是环境，都是平阳文旅的一张金名片，将开机仪式放在这里，非常适合电影的宣发和造势。该片大量场景也将在坡南街、上林垟村等地取景。”温州欣雨文化有限公司董事长倪海万表示，因为自己是平阳人，所以希望影片能更多地展现平阳元素。

来 源：温州日报

原标题： 青春喜剧《小题大作》平阳开机 演员郭涛、牛莉、韩庚等现身坡南街

记者 黄伟 平阳融媒记者 黄颖颖

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