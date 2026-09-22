温州日报 2026-09-22 09:10:00

9月20日上午，温医大附一院药学部联合温医大附二院药学部、温州医科大学药学院、鹿城区人民医院，在市区五马街道社区卫生服务中心（江滨分院）开展“关注多病共治 守护老年健康”2026年世界药师节暨世界阿尔茨海默病日药学服务公益活动。

温州网讯 “药越吃越多，心里却越来越没底。”这是不少老年慢病患者的困扰。9月20日上午，温医大附一院药学部联合温医大附二院药学部、温州医科大学药学院、鹿城区人民医院，在市区五马街道社区卫生服务中心（江滨分院）开展“关注多病共治 守护老年健康”2026年世界药师节暨世界阿尔茨海默病日药学服务公益活动。在现场，16名药学专家下沉基层，为老年群体提供“一对一”用药指导，把优质药学服务送到群众“家门口”。

上午8时许，现场围拢了不少市民。在身高、体重、血压、骨密度检测区域前，他们有序排队等候。在药学专家组成的服务台前，大家手里攥着药盒，或低头翻找病历本，或指着药盒上的字样向药师询问。

“我这高血压药早上吃好还是晚上吃好？”“我有时候忘了吃药，是要补一下还是接下去吃？”面对市民的提问，药学专家耐心解答，从服药时间与剂量、漏服补救，到多种药物联用注意事项、特殊剂型正确使用，再到药品存放与有效期管理，专家讲解细致入微。看到市民带来的药盒，专家们仔细核对名称、用法用量，对不合理用药当场指导纠正。一位市民骨密度检测提示骨质疏松风险较高，但平时无症状未重视。药学专家拿着报告讲解防治知识，从钙剂和维生素D合理补充到抗骨质疏松药物正确使用，反复叮嘱不要等到骨折才重视。

现年73岁的王先生（化名）因冠心病、前列腺癌等疾病接受手术，又患焦虑症多年，每天需服多种药品。他一早赶来，手里攥着装满药盒的小布袋。经药学专家细致分析用药、交代注意事项后，他坦言：“药越吃越多，心里却越来越没底，今天问了一下，放心多了。”现场专家表示，今后市民若有用药疑问可前往温医大附一院、温医大附二院等机构的药学门诊咨询。

据统计，当天上午，四家单位药师团队与社区卫生服务中心医务人员协同服务，累计为113名市民提供健康检测和用药咨询服务。

在现场，温州市政协委员、温医大附一院药学部主任药师曹高忠介绍，近年来他围绕老年期痴呆、骨质疏松症、糖尿病、脂肪肝等疾病的早期筛查和防治提出多件提案建议，在他看来，提案不能只停留在纸面上，更要落到老百姓身边。此次活动正是推动提案落地惠民、服务基层群众的具体实践，让专业药学服务真正走进社区，惠及更多老年群体。

温医大附一院药剂一支部书记胡卢丰表示，开展药学服务公益活动，既是响应国家卫生健康委“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周的部署要求，也是关注老年健康、促进合理用药的具体行动。下一步，他们将继续联合各方力量常态化开展药学服务，助力温州老年友好型城市和“健康温州”建设，持续满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

来 源：温州日报

原标题： 药越吃越多，心里却越来越没底

公益活动进社区，手把手教老人“吃对药”

记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com