温州市域铁路S3线，有新进展
温州发布 2026-09-22 10:09:16
9月19日凌晨2时，温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40米＋60米＋40米）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。
9月19日凌晨2时，温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40米＋60米＋40米）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。
丽岙特大桥全长1066.65米，横跨沈海高速、旅投用地、迎瑞路、Ⅶ级航道、温瑞塘河及支流、东经科技箱包厂，施工难度大。此次合龙的连续梁施工组织复杂、安全风险集中，是全线建设的控制性工程。市铁投集团建设分公司联合项目部将其列为关键线路重点管控，编制专项施工方案，合龙段施工前组织专项交底与论证，浇筑全程实行技术人员旁站、测量人员复测双重盯控，确保合龙精度与结构质量受控。
S3线SG6标段丽岙特大桥跨温瑞塘河连续梁合龙
经现场监测，合龙段轴线偏位、高程等各项指标均满足设计及规范要求，实现精准合龙。
来 源：温州发布
原标题： 温州市域铁路S3线，有新进展
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21