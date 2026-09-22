温州发布 2026-09-22 10:09:16

9月19日凌晨2时，温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40米＋60米＋40米）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。

9月19日凌晨2时，温州市域铁路S3线SG6标丽岙特大桥（40米＋60米＋40米）连续梁中跨顺利合龙。至此，该标段四联连续梁全部合龙，丽岙特大桥项目施工进入最后冲刺阶段。

丽岙特大桥全长1066.65米，横跨沈海高速、旅投用地、迎瑞路、Ⅶ级航道、温瑞塘河及支流、东经科技箱包厂，施工难度大。此次合龙的连续梁施工组织复杂、安全风险集中，是全线建设的控制性工程。市铁投集团建设分公司联合项目部将其列为关键线路重点管控，编制专项施工方案，合龙段施工前组织专项交底与论证，浇筑全程实行技术人员旁站、测量人员复测双重盯控，确保合龙精度与结构质量受控。

S3线SG6标段丽岙特大桥跨温瑞塘河连续梁合龙

经现场监测，合龙段轴线偏位、高程等各项指标均满足设计及规范要求，实现精准合龙。

来 源：温州发布

原标题： 温州市域铁路S3线，有新进展

本文转自：温州新闻网 66wz.com