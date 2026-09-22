温州日报 2026-09-22 09:09:55

日前，“诗画浙江”港澳KOL采风活动及港澳旅行社赴浙江（温州·丽水）踩线考察活动启动，一批港澳网络博主、旅行社代表先后来到温州，沉浸式体验温州的山水之美、文化之韵与休闲之乐，通过短视频、图文“种草”等形式，向港澳同胞全方位展示温州文旅的独特魅力。

海外博主体验温州木活字非遗。 图片由主办方提供

港澳网红达人走进温州。 蒋勇 摄

温州网讯 日前，“诗画浙江”港澳KOL采风活动及港澳旅行社赴浙江（温州·丽水）踩线考察活动启动，一批港澳网络博主、旅行社代表先后来到温州，沉浸式体验温州的山水之美、文化之韵与休闲之乐，通过短视频、图文“种草”等形式，向港澳同胞全方位展示温州文旅的独特魅力。

9月16日，港澳采风团抵达温州后的第一站是楠溪江竹筏漂流。竹筏顺流而下，两岸滩林叠翠，久居都市的博主们纷纷举起设备定格取景。随后一行人探访沙头镇霞川村的沐也咖啡。这家咖啡馆在社交平台上热度极高，绝佳的江景视野吸引全国各地年轻人前来打卡。哪怕是身经百战的港澳博主，到了这里也不得不感慨，热门机位“一位难求”。接着又走进苍坡古村。这座以“文房四宝”布局闻名的千年古村，活态传承着耕读文化底蕴，吸引大家边走边记录。

第二天行程转到鹿城区。江心屿的东西双塔、谢公阁、英国驻温州领事馆旧址，让博主“澳门小新”格外投入。在领事馆旧址三楼打卡趣拍点，青砖窗框、窗外树干将西塔“框”在画面中，“江心屿是一个很有故事的地方。”“澳门小新”说，他对温州的人文很有兴趣。从江心屿出来，采风团又去了朔门古港遗址。站在宋元时期的码头岸线遗迹前，有人拍遗址，有人拍出土文物，也有人拉着讲解员问：“这里以前跟广州、香港的海上贸易有没有关系？”

下午，采风团还走进了世界温州人博物馆，逛了双井坊街区，晚上打卡“南堂戏宴”，“塘河夜画”的行进式游船体验为此次温州之行画上了句号。

据悉，这场采风及踩线考察并非一时兴起。2026年1-8月，港澳同胞来温过夜游客达11760人次，同比增长72.2%。其中香港市场尤为突出，同比增长81.78%。港澳市场是温州入境游复苏中最活跃的板块之一。在产品端，此前在2026温州入境旅游（上海）推介活动上，温州国旅作为旅行社代表，针对海外年轻客群推出了三日沉浸式线路，串联雁荡山、洞头、江心屿、双井坊老菜市场等目的地，包含滩涂体验、出海捕鱼、老城烟火气探访、非遗手作等多元体验。在推广端，此次邀请港澳年轻博主来温采风，一方面是通过他们的镜头向港澳及海外游客展示温州的新面貌，另一方面也是博采众议，收集海外Z世代的真实反馈，更好地打磨产品线路。

“如果自己深入玩，想走一走更地道的点，比如居民区、菜市场，体验更地道的温州美食，或者和温州人聊聊天。”博主“澳门小新”觉得线路整体节奏偏快，有些点位只是“走马观花”，可以更深入一些。而来自香港的“itsYuny”觉得温州的山水田园更吸引大湾区的年轻人，但要增加休闲配套。其他达人的反馈更具体：年轻客群习惯夜生活；增加自由活动时间，提供半自由行选择；景区体验项目增加等。

采风期间，温州市文化广电旅游局相关负责人与博主们面对面交流，将优化行程节奏，推出更多可供选择的多元产品。

除了这批港澳博主外，“万名外籍友人游温州”组团招募计划、“海外旅游博主探访打卡温州”行动正加快推进，将吸引更多的海内外Z世代走进温州，以镜头为媒，以体验为笔，向世界传递温州“千年商港”的独特魅力，进一步提升温州休闲度假产品的吸引力与市场转化力。

来 源：温州日报

原标题： 港澳达人团来温探秘，“种草”诗画温州

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com