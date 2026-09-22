畅享N种玩法！中秋国庆档，洞头承包你的海岛假期

潮新闻客户端 2026-09-22 09:36:33

月满中秋，欢庆国庆，接下来的两个假期，不妨带上亲友，游山海玩国潮漫骑行，住海宿吃海鲜追日出看烟花，来洞头解锁N种玩法，假期仪式感拉满。

月满中秋，欢庆国庆，接下来的两个假期，不妨带上亲友，游山海玩国潮漫骑行，住海宿吃海鲜追日出看烟花，来洞头解锁N种玩法，假期仪式感拉满。

看烟花

9月25日至10月7日，来韭菜岙沙滩公园赴一场海上焰火之约，海上烟花秀、打铁花、篝火晚会、海上飞人等精彩活动轮番上演，连续13天，浪漫与热烈都不缺席！

赏歌舞

每晚7时30分，《向洞头》海上实景船体演艺秀在东沙不夜港上演。《向洞头》以海为台，以天为幕，融合光影、歌舞与渔家故事，全方位呈现洞头海洋文化魅力，邀你共赴海上视听盛宴。

10月1日至10月3日，在大沙岙景区，还有海景餐厅、风情市集、沙滩音乐会，除了NPC互动游戏，还有滨海酒吧的热闹新潮，一站式解锁沙滩新玩法。

9月25日至10月7日每晚七点，韭菜岙沙滩公园上演佤族民俗表演，佤族舞热情奔放，沙滩蹦迪嗨翻夜色，感受海风、音浪与篝火交织，一起来海边释放激情。

海边有场音乐会

9月25日至26日、10月1日至10月6日每晚7时，来海上阳台感受海岛夜色与潮声，涛声伴奏，星光为幕，民谣、流行乐轮番上演，让你在旋律中放松身心，享受惬意假期。

10月1日至10月7日，在大门岛的赛尔码头，还有赛尔落日音乐会，晚霞渐起，看落日把海面染成金色，歌声在码头回荡，浪花轻轻打拍，海风送来旋律。

10月1日至10月7日，三盘吉照岛举办吉照落日音乐会，让游客在浩瀚星空下聆听乐队表演，享受浪漫的海岛音乐之旅。

追日出

9月26日6时30分，Dong海日出音乐会在泽野星空营地举行，游客可以在海风与晨光中，看乐队现场演奏，用音乐唤醒假期，共迎海上日出，感受海岛浪漫与活力。

除此之外，还有帆船日出等着大家，不妨乘帆船迎晨风，看红日跃出海平线霞光铺满海面。

在金沙滩、鸽尾礁等地，可以漫步金沙滩，迎第一缕晨光，看红日缓缓跃出海平线，听涛吹风，浪花轻唱，金光漫海，开启治愈又浪漫的假期。

等日落

傍晚时分，漫步梅花礁、海上月堤等地，看灯塔矗立礁石之上，霞光铺满长堤，夕阳缓缓沉入海平线，天海间尽是温柔与浪漫。

也可以乘帆船出海追日落，看夕阳把海面染成橘红，帆影与晚霞同框。

玩国潮

9月26日，10月1日至10月4日，望海楼景区将上演精彩纷呈的国潮巡游活动，包括汉服快闪、传统技艺展示等，古风与海景交融，带游客穿越时空，感受国潮魅力。

此外，9月25日15时至18时，在泽野星空营地还将举办中秋嘻游集，手作、风味、文创齐聚，民族文化揉进中秋烟火。9月25日至9月27日，温州洞头丽笙酒店的中秋游园会，包含投壶、射箭、DIY灯笼等亲子互动项目，还有精美茶歇，让你在酒店也能感受节日温馨。

看非遗

9月25日19时，七彩洞头村将上演非遗鱼灯巡游活动，夜幕降临，鱼灯巡游点亮村落，各式鱼灯穿梭巷弄，不妨跟随队伍，共赴光影之约。

9月25日16时30分，在东沙不夜港，锣鼓喧天，龙腾狮跃，中秋当天，来东沙不夜港感受传统民俗热情共度热闹好时光。

9月23日13时至14时30分，大沙岙景区也将上演非遗龙狮·踏海起舞的活动，铿锵龙狮锣鼓遇上碧海金滩，非遗文化与山海风光交融，大沙岙景区热闹欢腾，演绎一场别开生面的文旅盛宴。

致国庆

10月1日至10月7日上午9时开始，位于海霞村的海霞营地对外开放，游客可以参观洞头先锋女子民兵连纪念馆，观看军事科目展演，参与军旅文化体验感受红色文化，传承海霞精神。

游山海

9月25日起，不妨乘半屏快艇带你乘风破浪，飞驰海面欣赏奇石与海景，体验速度与激情，感受山海壮阔。

在燕子山码头，还有常态化的海上观光游，乘坐观光游船环游洞头列岛，从海上视角领略洞头之美。

去赶海

9月25日、26日9时30分至17时30分，可以在大沙岙景区赶海拾潮，挖蛤蜊、捡贝壳，体验渔家乐趣。届时，沙滩派对、摇滚音乐、亲子手作等轮番上阵，让游客在收获大海馈赠的同时，嗨翻假期。

在景区内的“蟹贝岛”赶海乐园，室内也能体验赶海，捉蟹拾贝、摸鱼戏水。

每日8时至19时，在霓屿街道正岙村的霓屿滩涂乐园，也可以带着孩子赶海拾贝、踩泥捉蟹，尽享滩涂野趣，在亲子互动中体验渔家欢乐。

此外，在同心公园沙滩、东岙沙滩等地，可以等到潮退后拾贝、挖蟹、捉鱼，赤脚踩沙，在海风里收获满满欢笑。

做手作

在东海贝雕艺术博物馆亲手打磨贝壳，拼贴作画，感受东海贝雕非遗魅力，把大海的璀璨收进随身文创。

在海陶美术馆揉泥拉坯，手绘海岛风情，体验海陶制作乐趣，作品烧制后可邮寄到家。

在“去那海”鱼灯体验馆扎鱼灯、糊纸绘彩，点亮渔家传统，亲手做一盏洞头鱼灯，感受非遗之美。

在七彩洞头村的咸味商店，动手拼装洞头地标模型，把海岛风景与渔家元素做成专属模型纪念。

大沙岙景区的百岛潮生文创店里，贝壳、海沙、潮声皆入画，创作百岛潮生记忆，把大沙岙的浪漫带回家。

趣旅拍

海边秋千、钢琴与灯塔，中屿景区藏着“小洱海”的浪漫，随手一拍就是清新海岛大片。七彩洞头村里，彩色石屋、彩虹阶梯、趣味壁画错落分布，步步是景，怎么拍都出片。

由旧油罐焕新而来的油罐公园，工业风涂鸦与艺术装置碰撞，硬核又出片，轻松拍出潮流大片。金沙滩沙细浪柔。踏浪、玩沙、追逐海风，随手定格都是治愈系海岛画面。

中秋加国庆，来洞头这些地方，尽享海边拍摄的乐趣。

漫骑行

10月1日起，洞头全境骑行项目盛大开业，沿着环岛公路，带着孩子骑上单车，开启自由的旅行方式。海风拂面，骑着共享电单车随停随拍，渔村灯塔尽收眼底，徒步疲惫，拥抱自由惬意。

去踏浪

在韭菜岙沙滩公园，白天可以随时乘坐摩托艇劈波斩浪，抑或帆板追风、桨板逐浪，让尖叫与海风齐飞，这个假期，把心跳交给大海！

许心愿

9月25日至10月7日，游客可以在蔚蓝计划的鹅卵石沙滩参与叠石头挑战赛，主题手绘、海浪信箱同步上线，把心愿寄给大海。

在七彩洞头村的“去那海”老邮局，不妨寄一张明信片，许下一个心愿，让潮声当邮差，把期待寄给远方的自己。

吃海鲜

洞头老城区中心街烟火升腾，双垅、小朴、洞头、东岙、沙角等隐藏在乡村的排档美食街，鲜味飘香。大门大溪居、朝阳社区仁前途村美食云集，霓屿布袋岙中心街烟火盎然，鹿西海景街渔家排档和特色食铺沿街而立，来洞头从黄昏吃到深夜，品味海岛地道鲜滋味。

也可以在油罐咖啡的渔宴餐厅，这里环境独特出片，招牌渔宴鲜香大气，让创意与海味碰撞。

在汇聚四方海鲜的环球渔市，游客可以自选现做，蒸煮炒烤样样入味，一站式吃遍海味，热闹又实惠，海鲜控千万别错过。位于海上阳台附近的金甲府海上花园餐厅，海景配海鲜，精致又浪漫，邀你共享舌尖与眼睛的盛宴。

住海宿

温州洞头丽笙酒店作为国际品牌海景酒店，坐拥碧海蓝天，客房雅致舒适配套齐全。位于大沙岙景区的“大乐之野”民宿，极简设计融于山海，沙滩漫步加上落日咖啡，把假期过成诗。

而海霞青年营度假酒店，也可以枕海听潮，这里团建研学与亲子出游两相宜。

韭菜岙蓝海湾度假中心囊括了沙滩、游乐、美食、住宿，踏浪戏水，逐浪山海，一站式承包你的海岛慢生活。

如果想去民宿，除了隐于山海的精选民宿，东岙顶村、东岙村、洞头村半屏社区、三盘社区等民宿云集风格多样、各有特色揽山海胜景静享海岛悠然时光。

买特产

如果想带一份海鲜味回家，农贸市场里，海鲜干货、鱼鲞虾皮、紫菜、羊栖菜等农特产品一应俱全。最海鲜集散中心，活鲜冰鲜干货一站购齐，码头直供的海鲜现场就可以打包寄回家，把洞头大海的鲜甜统统带走。

如果说到文创，咸味商店、花园十里、百岛形象店、百岛潮生等文创店里，贝壳手作、渔民画、灯塔冰箱贴等件件有故事，不妨挑份独特伴手礼，让旅行继续发光。

洞头文旅部门提醒，活动期间如遇台风、暴雨等极端特殊天气，活动将取消或调整，具体以官方最新通知为准。双节期间客流量较大，建议提前规划路线、预订住宿，尽量错峰出行。海边游玩请留意涨落潮时间，不在礁石、滩涂久留，勿进入未开放区域，注意安全。自驾游客请留意假期交通管制和停车指引，文明驾驶有序停放。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 畅享N种玩法！中秋国庆档，洞头承包你的海岛假期

通讯员 孔月 陈蓓蓓 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com