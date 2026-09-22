温州日报 2026-09-22 09:10:24

现在，温州正式发出“寻机令”——“温州趣拍点”第一批20佳机位征集启动！

温州网讯 江心屿的落日、洞头的海风、五马街的烟火、古村的晒秋、城市阳台的夜景……温州的山、海、江、岛、街、村，处处都是天然摄影棚。

只是，那些“一拍封神”的角度，还缺一个官方认证的名字。

现在，温州正式发出“寻机令”——“温州趣拍点”第一批20佳机位征集启动！

不管你是手机随手拍高手，还是相机长枪短炮党；不管你是本地市民、来温游客，还是摄影达人、旅游体验师，只要你的机位够美、够趣、够温州，就大胆来投。

你的私藏角度，可能就是温州下一张城市封面。

这个秋天，一起把温州拍上热榜！

“温州趣拍点”

巽山塔与世贸大厦“古今同框”

活动主题

此次“温州趣拍点”第一批20佳机位征集活动，围绕“一张机票游温州”主题，面向全市、全网挖掘高质量、有趣味、有潜力的网红打卡点，打造“温州趣拍点”城市文旅全新IP。

妙果寺屋檐与净光塔“净心妙果”

组织机构

主办单位：温州市文化广电旅游局

承办单位：温州日报（文旅全媒体）

协办单位：各县（市、区）文广旅体局

新媒平台：温度、抖音、视频号、小红书等

征集时间

2026年9月22日—2026年10月22日

江心屿谢公阁透过窗棂看东西双塔

作品要求

广大市民游客、摄影爱好者、自媒体达人、旅游体验师、摄影协会、航拍俱乐部等均可参与。

1、颜值爆表类：风景绝美，无需技术，随手一拍即是大片。

雁荡山龙眼 叶金涛摄

2、创意脑洞类：利用错位、反射、光影、特殊结构拍出趣味画面。

能源博物馆门口机器人与置信大厦“开启城市之光”

3、人文烟火类：展现温州市井生活、老街风貌、本土人文气息。

蒲鞋市老街与世贸大厦“烟火晨昏

参与方式

方式一：社交平台发布在抖音、视频号、微博任一平台，发布趣拍点打卡视频或图片，带话题 #温州趣拍点，并 @温州文旅 和 @温州日报（或温度新闻）；在小红书平台，发布趣拍点打卡视频或图片，带话题#温州趣拍点，并 @温州文旅 和 @温度新闻福利社。

方式二：官方表单上传在温州文旅资讯平台，或温州文旅视频、推文评论区点击链接，进入“E游温州”小程序表单，提交点位图片、地址、简介，纳入官方评选库。

方式三：邮箱投稿提交“趣拍点”点位图片或视频以及点位详细地址、简介，直接发送至活动指定邮箱：29395303@qq.com。

百丈漈 叶维挺摄

参与须知

参赛作品需为手持相机、手机等设备拍摄，不含无人机机位作品。投稿作品请注明可用于本次活动新闻宣传、公益传播。建议作品含定位或个人合影打卡照，防止盗图、侵权。图+文作品更佳，一句“好文”口号也能成就网红。

泰顺浪肆咖啡庄园 翁卿仑摄

入选奖励

1、官方电子+纸质荣誉证书；

2、专属定制刻名实体纪念牌，与现场挂牌同款、带作者ID；

3、授予“温州文旅体验师”称号，享受温州合作景区免门票权益；

4、单点位奖励文旅大礼包：文创、门票等组合，价值800元。

合规提醒

所有作品必须原创，严禁盗图、搬运、AI合成。杜绝危险拍摄、隐私泄露、低俗内容。投稿即默认授权官方公益宣传使用，作者保留署名权。

宋街曲径叠月

城市阳台市民晨练打卡地 赵用摄

温州的美，不缺发现的眼睛，缺一个被更多人看见的机位。

现在，轮到你了。

20佳机位，等你来解锁！一张机票游温州，我们镜头里见。

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除注明外，文中图片由鹿城区文化和广电旅游体育局提供。

来 源：温州日报

原标题： 温州最出片的“趣拍点”，你来定！

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com