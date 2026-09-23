温州日报 2026-09-23 08:20:27

记者近日从市水产批发市场获悉，当前鮸鱼日均销量约3万斤，带鱼、小黄鱼、鲳鱼等冰鲜海鱼货源充足，大闸蟹陆续上市，市场交易明显升温。

渔获大量上市，海鲜市场鲜味浓。邓帆慧 摄

温州网讯 伴随着东海的全面开渔，温州迎来“海鲜自由”时刻。记者近日从市水产批发市场获悉，当前鮸鱼日均销量约3万斤，带鱼、小黄鱼、鲳鱼等冰鲜海鱼货源充足，大闸蟹陆续上市，市场交易明显升温。

凌晨的温州市水产批发交易市场人声鼎沸，一筐筐肥美壮硕的鮸鱼堆叠如山，成为市场当之无愧的“流量担当”。据统计，温州人一年要吃掉近3800吨鮸鱼，足见其受欢迎程度。目前市面在售鮸鱼多来自江苏，按个头分级定价：3两规格批发售价每斤6至7元，5至8两规格每斤11至13元，2至5斤规格约22元/斤，5至8斤规格26至27元/斤；嵊泗列岛出产的鮸鱼品质突出，2至5斤规格约30元/斤，5至8斤规格40元/斤，8斤以上可达50元/斤。

其他冰鲜鱼类货源丰富，山东渤海湾油带1至1.5两规格批发售价约50元/斤，4至8两山东带鱼89元/斤；江苏小黄鱼一两规格18至20元/斤，2至3两约58元/斤，3两至5两80元/斤，5至7两高达110元/斤，大规格货源相对紧俏；本地炎亭龙头鱼价格亲民，约4.5元/斤；鲳鱼1.5两规格约10元/斤，2.5两规格17至18元/斤。市场商户介绍，预计“十一”假期过后，冰鲜鱼类整体价格将逐步趋于稳定。

在市区大南门农贸市场，摊主徐老板一边熟练地为顾客处理鱼块，一边告诉记者：“开渔后，摊位上的顾客明显多了很多。”记者看到，不少市民拎着大袋小袋，询价、称重、打包，摊主忙得脚不沾地。正在选购的市民说，家里准备中秋家宴，特地来买鮸鱼和鲳鱼，“很肥很鲜，家里人都好这口。”

市水产批发市场负责人表示，今年以来，受厄尔尼诺气候现象影响，7至8月台风频发、9月冷空气提前活跃，多重气象因素叠加扰动近海渔业生态。从目前来看，今年冰鲜海鱼整体产量较往年有所减少，行情呈现分化，以鮸鱼为例，5斤以上大鮸鱼价格较去年下浮约20%，但小规格鮸鱼价格同比上浮约15%。业内人士分析，随着开渔持续推进，渔船回港量增加，海鲜供给将持续加大。与此同时，受双节消费拉动，采购备货需求旺盛，冰鲜鱼供应充足，节前价格将迎来小幅波动。

来 源：温州日报

原标题： 海鲜自由来了 鮸鱼、带鱼、小黄鱼“游”上温州人餐桌

记者 邓帆慧 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com