潮新闻 2026-09-23 09:44:11

近日，温企自主研发的辐射空调系统引来上海、北京等地多家企业合作，这项让厂房冬暖夏凉的技术，有望在更多工厂车间普及。

近日，温企自主研发的辐射空调系统引来上海、北京等地多家企业合作，这项让厂房冬暖夏凉的技术，有望在更多工厂车间普及。这套“黑科技”由温州海经区的浙江曼瑞德舒适系统有限公司研发生产，车间里看不到出风口，却温度适宜、空气清新，该技术让企业今年6月至9月上旬同比耗能减少了30%。

曼瑞德厂房内，工人们在装有辐射空调面板的车间舒适工作，背后室内温度显示23摄氏度。通讯员 王领弟 摄

“无风感、无噪音，没感觉在空调房。”曼瑞德车间人员曾珍指了指上方，对记者说。奥秘就藏在天花板上一块块看似普通的白色板材里——硅酸钙辐射空调面板。

企业相关负责人郑永灿展示面板切片：内部预埋着一根直径约1厘米的循环水管。夏天通入17至18摄氏度的冷水，冬天通入35至40摄氏度的热水。依靠辐射换热原理，夏天人体热量自然向低温面板传递，冬天面板辐射供暖，该技术让车间温度四季稳定在23至28摄氏度。

“黑科技”背后，有着一套智能控温算法。企业工程技术总监陈浩博告诉记者，公司研发了辐射供冷五恒空调系统，即恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静，采用空气源热泵提供冷热源。新风系统负责除湿、净化和能量回收，控制系统加入追踪露点算法，实时监测室内温湿度与露点参数，将面板温度稳定维持在露点温度之上，即便在浙江高湿气候下也能杜绝结露问题。

工人们在装有辐射空调面板的车间舒适工作，背后室内温度显示24摄氏度。记者 王艳琼 摄

“这套系统带来的不仅是舒适，稳定的温湿度环境让工人告别闷热干燥，降低疲劳作业风险，车间安全生产更有保障。”郑永灿说，结合厂房保温性与气密性，系统热损耗小，还带动暑期车间工作效率提升10%。目前该辐射空调系统已申请到发明专利。

曼瑞德扎根温州海经区近十年，从温控器起步，如今成长为浙江省科技小巨人企业、国家级专精特新“小巨人”，也是省内唯一一家近零能耗建筑国家标准起草单位。温州海经区选派“科技副总”驻企服务，为企业与高校搭建合作桥梁，围绕高分子管材课题联合攻关。目前，该企业园区8800多平方米实现辐射空调覆盖，正自研用料成本更低的墙壁辐射调温砖，推广至更多工厂车间。

来 源：潮新闻

原标题： 耗能减少30% 温企自研辐射系统让厂房车间冬暖夏凉

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com