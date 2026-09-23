温州日报 2026-09-23 09:44:12

为让子女取得温州市某学校入学资格，陈某与学区房房主王某签订“借房入学”协议，约定以42万元“买卖”入学名额。日前，温州市鹿城区人民法院审结这起合同纠纷案，认定该协议违背公序良俗，属无效合同。

温州网讯 为让子女取得温州市某学校入学资格，陈某与学区房房主王某签订“借房入学”协议，约定以42万元“买卖”入学名额。日前，温州市鹿城区人民法院审结这起合同纠纷案，认定该协议违背公序良俗，属无效合同，判决王某返还陈某10万元。王某不服一审判决，提起上诉，二审法院维持原判。

法院审理查明，2025年8月1日，陈某与王某签订《孩子上学借用房屋协议书》，约定王某将其名下温州市某学校学区房转移登记至陈某名下，供陈某子女取得入学资格，陈某支付王某费用42万元；待陈某子女成功入学后，再将房产转回登记至王某名下。协议签订当日，陈某支付王某定金10万元。此后，双方因提供抵押房屋、贷款种类等问题发生争议，未实际完成房产过户手续。陈某主张解除合同，要求双倍返还定金20万元及利息，协商未果后诉至鹿城法院。

法院认为，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗；违背公序良俗的民事法律行为无效。陈某为达到让子女取得某学校入学资格的目的，与王某签订案涉协议，以房屋交易过户形式买卖学区房入学名额，该行为扰乱国家教育管理制度，侵害第三人平等接受教育权，损害公共利益，违背公序良俗，案涉协议应属无效。民事法律行为无效后，行为人因该行为取得的财产应当予以返还；陈某与王某对案涉协议被认定无效均存在过错，应各自承担相应责任。因此，法院对陈某要求支付利息的诉讼请求不予支持。

鹿城区人民法院判决王某返还陈某10万元。王某不服一审判决，提起上诉，二审法院判决维持原判。

法官提醒公众，家长应通过合法途径为子女办理入学，切勿轻信“借房入学”“买卖入学名额”等承诺；此类协议不受法律保护，一旦发生纠纷，可能面临财产损失。

来 源：温州日报

原标题： 42万元“买”学区入学名额？发生纠纷上法庭，法院这么判

记者 张琳 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com