浙江最年轻的城市，为谁而歌？

潮新闻 2026-09-23 09:13:48

设市之初，龙港文化设施少，底子薄。但这座以改革立身的城市，正用改革的方式补上这一课——从“合伙”共建文化空间，到校园非遗课堂、全民艺术学堂，文化正从场馆流向城市的每个角落。

路过青龙湖畔的龙港市体育中心，《痴心绝对》的万人合唱画面总浮现在眼前。举办首场万人演唱会，龙港是“痴心绝对”的。这一夜的歌声，唱出的是这座浙江最年轻的城市积蓄的文化焕新的底气。

一场演唱会，只是一扇窗。设市之初，龙港文化设施少，底子薄。但这座以改革立身的城市，正用改革的方式补上这一课——从“合伙”共建文化空间，到校园非遗课堂、全民艺术学堂，文化正从场馆流向城市的每个角落。龙港正在回答一个问题：一座年轻的城市，如何让自己的文化“立”起来？

龙港。龙港市融媒体中心供图

为青春而歌

城市之间的竞争，越来越看谁能“拿捏”住年轻人的心。开演唱会，无疑是一条捷径。对龙港这座新兴城市来说，这既是提高城市知名度的机遇，也是一场不折不扣的挑战——办一场大型演唱会，考验的不只是场馆，更是基础设施、消费能力与治理水平的全方位较量。

7月26日，“流金岁月”超级演唱会在龙港市体育中心唱响。摄影 金君

7月26日，“流金岁月”超级演唱会在全国首个“镇改市”龙港市体育中心唱响。六名歌手轮番带来经典老歌演唱，现场气氛热烈。这是龙港设市以来首次举办演唱会。演唱会期间，龙港的“大部制、扁平化”体制优势充分显现——公安、消防、执法、通信、电力等多部门高效协作。“审批时限从20个工作日缩短近一半。”演唱会主办方温州以同品牌管理有限公司创始人游贻川感慨，龙港完全不像是第一次办大型演唱会。此外，龙港还开通6条公共交通专线与散场免费接驳线路。“动车站下车后坐接驳车直达场馆，一路很‘丝滑’。”外地歌迷刘女士说。

“演唱会的核心价值在于以‘票根’撬动全域消费。”龙港市相关负责人说，撬动全域消费的关键，恰恰在于能否接住年轻人“因一场演唱会奔赴一座城”的热情。作为浙江最年轻的城市，龙港自然更懂年轻人。当地把一次性的观演消费拉长为完整的消费链——推出歌迷专属“逛吃”攻略，涵盖“食味龙港”“潮玩龙港”“趣游龙港”三大主题、两条精品旅游线路，配套推出票根联动福利体系，覆盖酒店、名人故居、非遗工坊、影院等多元消费场景。当晚，“声耀青龙湖”大型市集活动同步开启，打造“观演+逛市集”的夜间消费场景。数据显示，龙港首场万人演唱会带动消费超3000万元。

龙港要的，远不止“办一场演唱会”，更重要的是通过一场场文化活动让更多人认识龙港、来到龙港。

为城市而歌

演唱会是“邀请函”。真正考验一座城市的，是它能不能把“一场演出”变成“一座城”的持久吸引力。这就要回到一个更基础的问题：一座城市的文化空间，从哪里来？“撤镇设市”之初的龙港，大型文体设施几乎空白，面临乡镇体制缺层、文化单位缺失、专业人才缺少等问题。

这件事，国内其他城市的探索值得借鉴。景德镇这座千年瓷都，也曾面临传统陶瓷产业附加值低、年轻人外流的困境。今年7月，“景德镇手工瓷业遗存”成功列入《世界遗产名录》，成为中国第61项世界遗产。申遗成功背后，是景德镇对陶溪川因地制宜，制定了建设规划和产业发展规划，坚持遗产保护改造利用。翻砂车间变成了美术馆、博物馆，窑炉车间变成了创作空间。从“卖瓷器”到“卖文化”，景德镇完成了华丽转身。

龙港如何破局？答案深植于龙港的城市基因——“合伙”。针对公共文化设施建设资金不足、城乡分布不均等问题，龙港以“文化空间合伙人”理念为核心，从“政府包办”转向“政府引导+社会参与”的多元化共建机制。七年时间，龙港文化设施面积翻了8.94倍。

这些空间，不是“建好了等人来”，而是“合伙人一起干”。龙港把图书馆、学校、社会资源串成一张网，推出“阅共体”改革，其中一项就是联动企业共建阅读之城。位于龙港湿地公园的华旭儿童绘本馆，温馨舒适的低龄阅读角、生动可爱的原创绘本，给当地解锁亲子阅读新体验。打造者华旭实业，以节日卡片印刷起家，近年来持续深耕绘本领域，通过与浙江师范大学深度合作，实现从代工生产到原创IP孵化。

华旭儿童绘本馆。龙港市融媒体中心供图

龙港还通过公开招募、农创客等形式招引约300位返乡青年参与新型文化空间运营管理，植入“书房+咖啡”、“文化驿站+小剧场”、非遗手作等新业态，搭建了华中西斋书局、九龙河思源书局等青年创业与社会公益“双向奔赴”的平台，持续为龙港引流。眼下，通过培育青年生态、发展“合伙”文化，越来越多的青年创客来到这里，陪伴龙港一起成长。

为人民而歌

一座城市的文化底色，终究要靠内在的滋养。而滋养，是从一个人、一堂课、一次参与开始的。

在龙港八小的珠算课堂上，陈氏珠算飞珠技艺传承人陈璋璋带着孩子们从实珠拨法练起，逐步进阶到空拨、心算。学生杨祥硕说：“我最初不会打算盘，现在已经慢慢学会了。”在龙港七中的操场上，瓯南舞狮非遗传承人戴宁奇带着学生练习起狮、七星步、三抛狮，逐步进阶到坐头、坐肩、跳跃等技巧。担任狮头的学生章仕畅说：“舞狮是宝贵的非遗传统文化，我会把课堂上学到的内容分享给身边的朋友。”

龙港八小的珠算课堂。摄影 王炫

设市以来，龙港已连续4年举办非遗进校园系列活动，推动陈氏珠算飞珠技艺、箜篌等14项非遗项目走进全市30所学校，开展非遗课堂663节，惠及学生超过1000名，让优秀传统文化扎根校园、浸润童心。龙港市相关负责人说：“我们希望以青少年传承带动全域传播，营造非遗保护传承浓厚氛围。”

从校园到社区，从孩子到全民，公共文化服务也在升级。今年夏天，2026龙港市“新声音”歌手大赛在月湖公园唱响。参赛选手来自各行各业，既有热爱音乐的普通市民，也有功底扎实的专业声乐人才。三届下来，这个舞台没有门槛，不限资历，让普通人也能在聚光灯下唱一首自己的歌。

2026龙港市“新声音”歌手大赛在月湖公园唱响。龙港市融媒体中心供图

舞台之外，日常的艺术文化普及同样在铺开。“偶然来美术馆时看到课程，觉得特别好，我觉得体现了我们城市的进步。”学员陈牡丹说。箫逸美术馆是龙港市开展“全民艺术学堂”的核心文化空间，今年全年规划开设吉他、成人陶艺、速写、手作编织等17门课程。“我们始终致力于尽己所能，把艺术融入全民生活。”龙港市箫逸美术馆副馆长方素清表示：“在课程设置上，我们会充分考虑不同年龄群体的需求，针对性增设亲子、老年、中年等适配课程，让艺术文化服务覆盖更多人群。”

孩子学会了打算盘，练会了一套拳，大人拓展了兴趣……这些事，单看每一件都不算大。但凑在一起，龙港的“文化焕新”就有了实感。电视剧《小城大事》里，李秋萍有一句台词是这样说的：“我们要建设与维护并行，建立有序而向上的城市，让我们月海拥有自己的城市品格。”月海是剧中的龙港，而这句话，或许正是龙港“文化焕新”最想抵达的地方。

为谁而歌？为这座城市每一个认真生活的人而歌。

来 源：潮新闻

原标题： 浙江最年轻的城市，为谁而歌？

记者 孙坤

本文转自：温州新闻网 66wz.com