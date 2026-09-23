温州都市报 2026-09-23 08:37:33

昨日，法国人至高用汉语说出此行心愿，希望借助温州友人和媒体的力量，寻找其外公高洪发（音译）的老家。

至高

邱永吉在法国的婚礼，红圈处为高洪发及法国妻子

温州网讯 “我是法国人，我叫至高。我的外公是温州人，1935年去了法国，我这次来温州，想找到外公的老家。”昨日，法国人至高用汉语说出此行心愿，希望借助温州友人和媒体的力量，寻找其外公高洪发（音译）的老家。

据至高介绍，他外公高洪发于1913年左右出生，3岁丧父，1933年左右前往瑞安塘下一家工厂打工，后入赘邱家。1935年，高洪发和友人林宝珍（音译）、邱永吉（音译）从瑞安塘下赴法谋生，后定居法国并与法国妻子成婚，1969年在法国去世。多年来，至高的外婆、母亲、舅舅、姨妈以及他本人始终牵挂温州，念念不忘寻找外公的根。

至高还告诉记者，他在一份老文件中得知，高洪发父亲姓名的法文记录为“GAO JANFOU”，母亲姓李。至高猜测，“‘JANFOU’是法国人根据听到的中文发音，用法文记录下来，所以不是中文拼音，有可能是温州话发音。”

至高说：“外公不会说普通话，只会说温州话。他到法国后，与外婆结婚，育有四个子女，我的母亲排行第三。外公去世后，外婆也于1981年去世，临终前她仍惦记着外公的温州老家。”后来，高洪发原配妻子邱某再婚生子。至高的舅舅、姨妈等人与邱家子女长期保持书信联系。

2011年，至高舅舅、姨妈随团来中国旅游，专程到瑞安塘下邱家拜访，得知外公的老家是藤桥镇上戍社区（原上戍乡），但后因语言不通、行程紧张，未能继续寻根。

“我在法国高校任教，去年来河南中医药大学学习中文和中医，我学习中国文化，很大原因跟外公有关，希望可以找到外公的老家，来温寻根。”至高说，9月21日，他们在北京缘梦公益基金会志愿者肖奇等人的陪同下，前往鹿城区藤桥镇枫林岙村一带寻找，得到上戍派出所和高氏家族的帮助，但未在相关族谱中找到“高洪发”的名字。

昨天早上，至高一行又登门拜访邱家后人。据邱家人介绍，高洪发当年从温州“上河乡”一带到瑞安塘下打工。“高洪发与邱家女儿结婚后，只在邱家待了两年便与邱永吉、林宝珍等三人一同赴法，此后未再回国。”邱家人还透露，高洪发有一个妹妹，因早年丧父随母改嫁，后失去联系。

“我们以前都不知道外公还有妹妹。”至高说，这意味着寻找范围可能要进一步扩大。

随后，至高一行人又沿着“上河乡”的线索，来到瓯海区公安分局瞿溪派出所想查询更多信息，但由于过去“上河乡”范围广，缺少更多佐证信息，一时难以寻找。

肖奇表示，下一步将建议至高进行“23魔方祖源基因检测”，通过匹配潜在亲属，尝试寻找其外公的老家。

如果您知道高洪发或其妹妹的相关线索，请拨打新闻热线88868886联系。对至高来说，这不仅是寻找一个地名，更是三代人跨越近百年的寻根心愿。

来 源：温州都市报

原标题： 三代人近百年来念念不忘，何时能有回响？

法国友人至高来温寻找外公老家 外公高洪发1935年赴法谋生，恳请市民提供线索

记者 黄梦思/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com