跨越山海的艺术奔赴 旅法温籍收藏家吴静让罗丹在温州“安家”

潮新闻 2026-09-23 09:17:53

吴静要做的，不只是单向引入西方艺术，更是搭建一座中西方文化双向奔赴的桥梁。

吴静在温州罗丹艺术中心做导览，温州罗丹艺术中心供图

19世纪至20世纪初的法国雕塑家奥古斯特·罗丹曾说：“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”如今，在温州，很多人不用远赴重洋，也能欣赏到罗丹雕塑的美。

法国罗丹博物馆官方授权的全国地级市首座罗丹艺术中心——温州罗丹艺术中心坐落于温州鹿城七都龙形公园内。正在展出的“鲸起穹宇——罗丹中国展”共展出74件欧洲雕塑珍品，其中包括55件罗丹经典原作，以及布德尔、马约尔、卡尔波等雕塑大师的精品。展区内还安置了一件罗丹代表作《思想者》的官方复刻版，供市民与这一经典近距离凝望、对话。

世界级大师的原作大展常常被视为一线城市的“专利”。而随着温州罗丹艺术中心的建立，这座山水之城得以邂逅这些蜚声国际的艺术作品。促成这一切的，正是温州罗丹艺术中心创始人、旅法温籍收藏家、法国罗丹博物馆中国区负责人吴静。这个崭新的文化地标，是她用艺术回报家乡的一次深情奔赴。

把罗丹原作带到温州

温州，为何与罗丹的艺术结缘？那要从4年前说起。

2022年，吴静带着藏品在温州博物馆举办了一场“西鹣东鲽——欧洲文化艺术精品展”。那是她第一次在温州办展，筹备期间，吴静始终有些忐忑：这些欧洲文化艺术珍品落地温州展出，大家愿意来看吗？没想到开展后，展厅门口排长队，展期内一度限流。看到那么多观众在艺术品前驻足欣赏，她冒出一个想法：“温州需要一个能承载这些国际艺术品的空间。”

吴静在温州罗丹艺术中心和雕塑合影，温州罗丹艺术中心供图

想法落地并不容易，最关键的是要能拿出重磅真迹藏品。吴静瞄准了罗丹的代表作《吻》。当时，还有其他国家的博物馆也对这件作品很感兴趣。该博物馆负责人专门前往法国跟吴静谈了三次，表示愿意以购买价格的5倍收购这件作品。但她态度坚决：“我要做中国的罗丹艺术中心，这件展品很重要。如果我当时没有这件真迹，罗丹博物馆就不会给我授权开分馆。”

从项目获批、动工建设，到策展、布展，建成一座由私人运营的艺术中心并不容易。回望这些年的经历，吴静时常感慨自己幸运——自筹建开始，温州当地政府就给予了许多实在的支持。她说：“让更多人不用远赴欧洲就能直面世界级艺术真迹，让艺术审美走进大众、扎根乡土，这是我将罗丹艺术带到浙江、带回故乡最纯粹的初心。温州罗丹艺术中心是我和全体温州市民共同打造的文化项目，也让我找到了回家的路。”

读懂雕塑背后的故事

今年7月中旬，79岁的老人张贤光，早上7点从乐清市柳市镇出发赶往温州罗丹艺术中心。他戴着斗笠、骑着自行车，足足赶了2个多小时的路。工作人员记得，参观时，这位老人站在前排，与雕塑保持安全距离，但身体会微微前倾，仔细端详，听讲解时会偶尔点头、偶尔皱眉，十分认真。参观结束后，他还向工作人员表达感谢：“蛮好，蛮好，下回还来。”

让艺术走出所谓的“殿堂”，与老百姓真正对话，这正是吴静所期望的。只要有时间，她还会在罗丹艺术中心担任讲解员。

比如，介绍那尊《巴尔扎克像》时，她有很多故事可讲：“当时，法国文学家协会委托罗丹为巴尔扎克立像，他们期待的是一位文学巨匠的绅士形象，没想到，罗丹却交出了一个披着宽大睡袍、蓬头垢面的‘嬉皮士’形象。但这就是罗丹心中的巴尔扎克，一个彻夜写作后仰望星空的文学巨匠。所以，即便被否定，罗丹本人依然对这件作品很满意。”

温州罗丹艺术中心部分展品，温州罗丹艺术中心供图

她的讲述，也帮助观众真正读懂了这些雕塑作品。

与罗丹结缘之前，吴静的收藏还很杂，“喜欢什么就买什么”。直到她走进全球各大博物馆，被那些雕塑作品击中，从此投身雕塑收藏领域。此后，她又结识了当时的罗丹博物馆馆长，认识了罗丹和他的作品，并逐步将收藏视野拓展至与罗丹密切相关的人物。在吴静看来，罗丹不是天才，他把迷茫和痛苦融入作品中，最终展现出普通人所蕴含的坚韧与辽阔：“谢谢他创造出如此令人震撼的艺术，他的雕塑作品能给人无限的勇气。”

让中西艺术双向奔赴

2023年，吴静收到卢浮宫发来的一封晚会邀请邮件。她受邀上台拉下一块幕布，没想到背后的墙上是自己的名字。这是卢浮宫的一面“名人墙”。时任法国卢浮宫博物馆馆长劳伦斯·德·卡尔斯说，评审团一致认为，作为一名中国人，吴静对文化艺术的热爱和推广深深打动了大家。

虽然从小在欧洲长大，但吴静很早就有了“让中国观众不出国门，就能感受多样的艺术魅力”的想法。2017年，吴静在杭州设立“杭州图书馆·欧洲艺术馆”，近3000平方米的展厅中展陈了百余件欧洲18至19世纪的艺术品，并全年免费开放。从2016年到2024年，在获得国家文物局支持的情况下，她带着罗丹博物馆有关负责人实地考察了深圳、上海等地，最终选址在上海世博会原法国馆，将其改建成了现在的上海罗丹艺术中心。

观众在温州罗丹艺术中心参观，温州罗丹艺术中心供图

吴静要做的，不只是单向引入西方艺术，更是搭建一座中西方文化双向奔赴的桥梁。以上海和温州两个罗丹艺术中心为基底，她已开始在馆内试水一条立足本土文化的非遗创新路径。比如，将瓯塑这种国家级非物质文化遗产与罗丹艺术融合创新，打造兼具国际审美与本土特色的文创产品。

接下来，她还计划推动西方雕塑艺术与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等东方古典雕塑进行跨界对话：“有机会的话，我想策划中法联展，把中国的传统雕塑美学推向国际舞台。”

吴静也有着清晰的认知，一个人的力量终究是有限的。“大英博物馆最初就是由精英、企业家们捐赠藏品建立的，卢浮宫也不是一朝一夕就建成现在这个样子的。”吴静希望，通过自己的实践，能带动更多人特别是知名企业家们参与进来，慢慢为下一代搭建起中国的“世界博物馆”。

来 源：潮新闻

原标题： 跨越山海的艺术奔赴 旅法温籍收藏家吴静让罗丹在温州“安家”

记者 沈听雨 实习生 徐楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com