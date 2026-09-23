温州晚报 2026-09-23 08:37:33

昨天，2026年爱知·名古屋亚运会游泳男子4×100米混合泳接力决赛，中国队以3分27秒89的成绩夺得冠军，温州两位奥运冠军徐嘉余和潘展乐作为一头一尾两棒选手，为中国队成功卫冕立下汗马功劳。

温州网讯 又一枚亚运金牌，又一次卫冕成功！昨天，2026年爱知·名古屋亚运会游泳男子4×100米混合泳接力决赛，中国队以3分27秒89的成绩夺得冠军，温州两位奥运冠军徐嘉余和潘展乐作为一头一尾两棒选手，为中国队成功卫冕立下汗马功劳。游泳项目开赛三日，徐嘉余和潘展乐个人均已收获3金，这也是温州选手在本届亚运会上夺得的第7枚金牌。

在当天上午的男子4×100米混合泳接力预赛中，中国队游出3分36秒56，位列第二，四棒选手分别是姜呈霖、覃海洋、王曦喆和张展硕，四人分别游出54秒65、59秒52、51秒93和50秒46。日本队以3分33秒62排第一，因此傍晚的决赛，日本队在4道出发，中国队在5道出发。

决赛，中国队更换了全部四名选手，派出该项目最强阵容，分别是仰泳徐嘉余、蛙泳董志豪、蝶泳徐放和自由泳潘展乐，除徐放外，徐嘉余、董志豪和潘展乐三人均是各自100米单项的冠军。

与前一天男子4×200米自由泳接力决赛中国队前两棒落后、后两棒狂追不同，本场比赛，开棒的老将徐嘉余依然状态爆棚，出发后瞬间取得领先优势，以52秒13交棒，领先日本队1.58秒之多。第二棒的董志豪也游得很出色，始终保持着对日本队选手一个身位的领先，交棒时领先日本队1.28秒。第三棒，徐放顶住了日本队选手的追赶，依然第一个交棒，不过仅领先日本队0.5秒。最后一棒，潘展乐入水后游速越来越快，后程冲刺阶段扩大领先优势，最终第一个触壁，中国队以3分27秒89夺冠，领先亚军日本队0.81秒，这是中国游泳队连续四届亚运会在该项目上站上最高领奖台。

9月23日，已连战三日游了6枪的徐嘉余还不能休息，他将以中国男子仰泳第一人的身份，参加男女4×100米混合泳接力的比赛。中国队在巴黎奥运会上曾刷新亚洲纪录并获得银牌，距离美国队的夺金成绩仅差0.12秒，徐嘉余是中国队铁打的第一棒选手，而潘展乐也有可能出战该项目的预赛，一旦夺冠，两人的金牌账户将再添1枚。

来 源：温州晚报

原标题： 温州第7金！徐嘉余潘展乐联手夺冠

记者 魏华

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