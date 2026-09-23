面向全球！“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动
温州城市阳台
嗨，创意达人们看过来！文脉悠长、商韵流淌的温州，正式向全球发出邀约。公开征集外宣城市形象标识，邀你用巧思勾勒城市模样，擦亮“世界的温州”新形象，为温州打造一张“世界级”封面。
作品设计要求
（一）设计主题要求
应征作品应充分体现温州城市特色，可融合以下元素：
1.温州深厚的历史文化底蕴（如瓯越文化、永嘉学派、南戏故里等）。
2.独特的地理风貌（如瓯江、雁荡山、楠溪江等）。
3.鲜明的温州人精神（如四千精神）。
4.民营经济标杆地位和城市地标。
5.“千年商港、幸福温州”的城市定位。
（二）外宣城市形象标识设计规范
设计要求：图形简洁明了，色彩搭配彰显鲜明城市意义与时代特征；构思新颖、创意独特、内涵丰富、兼具国际视野与东方美学，具有高辨识度和强烈的视觉冲击力；作品延展性、适用性突出，可广泛应用于城市宣传、重大活动、公共设施、文旅推广、外事交往等各类场景载体。原创设计，经发现存在抄袭或是曾获奖作品，取消入围资格。
提交要求：提供矢量源文件（AI/EPS/CDR等格式）并包含300dpi及以上高清彩稿（JPG/PNG格式，附带标准色值、标准字体说明）；同步提交500字以内创意理念说明（DOC/PDF格式），阐述设计思路、图形寓意和色彩含义。
园博园中国馆 朱永春 摄
投递相关要求
作品提交时间：即日起至2026年11月11日24:00。
作品投送邮箱： inwenzhou2026@163.com
咨询电话：0577-88097005（工作时间）
本次征集仅接受邮箱投稿，邮件主题统一备注“温州外宣城市形象标识征集+姓名+电话”。所有稿件不予退还，参赛者自行留存底稿。
奖项设置
采纳奖1名：奖金50000元及荣誉证书；
入围奖2名：奖金5000元及荣誉证书；
优秀奖3名：奖金2000元及荣誉证书。
以上奖金均为税前金额，由主办方代扣代缴个人所得税；若无符合要求作品，对应奖项可空缺，所有获奖者获颁荣誉证书。
评审规则与版权说明
2026年12月开展评审工作，2027年1月公示并公布结果。获奖作品著作权归主办方所有，主办方可无偿修改和二次创作，作者保留署名权，并需配合主办方进行必要的延伸设计；未获奖作品版权归作者，主办方享有非商业无偿使用权。如投稿作品涉及侵权，由投稿人自行承担全部法律责任。主办方保留本次征集活动所有未尽事宜的最终解释权。
本次征集活动由温州市委宣传部主办。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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