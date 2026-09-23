“装配式”火了！像“搭积木”一样快装 解锁老房改造新模式

温州日报 2026-09-23 08:49:56

“48小时厨卫焕新”“28天整家改造”，成了时下温州装修业的新潮流。

装配式装修实景改造案例。受访者供图

装配式装修实景改造案例。受访者供图

装配式装修实景改造案例。受访者供图

温州网讯 近日，住建部发布《关于促进装配式装修发展的指导意见（征求意见稿）》，为全国装配式装修行业发展指明方向，助力高品质“好房子”建设落地。作为深耕建筑绿色转型的城市，我市抢抓城市更新与“双碳”发展机遇，持续推进装配式装修试点落地推广，以高效、绿色、安全的焕新方案，加速建筑装修行业迭代升级和人居品质跃升。

像“搭积木”一样快装

解锁老房改造新模式

“48小时厨卫焕新”“28天整家改造”，成了时下温州装修业的新潮流。装配式装修如何能实现如此高效快捷？有别于传统湿法装修，装配式装修将工业化生产的部品，由产业工人进行标准化组合安装，让装修像“搭积木”一样简单，不仅实现“快装快住”还绿色环保。

“一直想给父母的房子进行厨卫局部适老化改造，可又担忧工期太长，还要考虑搬家等事宜，对于行动不便的老人来说太折腾了。”市民金女士经朋友介绍，最后选择了装配式装修，让她十分惊喜：“没想到从工人上门测量到上门安装，整个过程只要10多天，真正屋内核心施工只用了不到两天时间，对老人居住生活几乎没有影响。”

据温州市建筑装饰行业协会副会长、家装委主任朱武介绍，传统厨卫翻新需要拆除、防水、贴砖、美缝等多道工序，工期一般都要15天到20天。而装配式工艺通过“工厂预制+现场拼装”的干法施工，也就是前期准备工作主要在工厂内完成，现场施工只要一两天时间就能完成拼搭部分，真正实现“不搬家、边装边住”的服务模式。

除了高效提速，装配式装修在提质、降碳、安全等方面也优势突出。数据显示，该模式可减少现场用工60%以上、压缩整体工期70%以上、降低建筑垃圾排放量约50%，同时大幅减少施工扬尘与污水污染，生态效益显著。特别是对于温州而言，存量老房多为多孔板结构，装配式构件自重轻，能够减轻楼面荷载，规避旧房改造中的结构安全风险。同时管线分离设计，方便后期检修维护，改造完成后即可快速入住。另外，干法施工不受阴雨、低温天气制约，施工连续性更强，工厂标准化生产从源头减少空鼓、开裂、返潮等传统装修常见质量通病，装修质量更加稳定。

据了解，近年来随着绿色建筑理念深入人心，以及行业的迭代升级，装配式装修已在我市政府投资项目、未来社区、安置房、人才公寓等公共建筑领域推广应用，温医大附一院龙港院区、温州老干部大学、滨海瑞银人才公寓、园博园洲际智选酒店、园博工坊公寓楼等一批标杆项目建成投用，示范效应持续显现。

政策主导+市场驱动

双轮发力推动产业提质扩面

今年6月，国家发布的《城市更新“十五五”规划》，明确提出“推广装配式装修”“提升装配式装修应用比例”等内容。未来5年，实施城镇老旧小区改造、老旧街区改造、老旧厂房改造等城市更新重点任务，进一步释放存量房装修市场的巨大潜力，为装配式建筑和装配式装修提供广阔的应用场景。

相较于经济发达的一二线城市，装配化装修在温州起步较晚，尚处于探索和试点推广阶段，目前主要应用于工装或刚需群体家装。特别是在我市家装领域，消费市场认知不足、产业集聚化水平不高、上下游配套仍需完善、专业装配工人队伍储备不足等问题，制约了装配式装修的发展。

朱武向记者介绍，近两年，随着城市更新持续推进，装配化装修这一新模式，也让不少旧房改造业主尝到了甜头，老房全屋翻新、局部焕新成为市场新热点。仅他带领的团队，已在全市落地一千多套局部改造与整装项目，这让他对后续市场充满信心。为进一步推动我市装配式装修普及推广，行业协会牵头组建装配式产业联合体，搭建部品部件共享供应链，整合上下游行业资源。同时面向全市征集首批具备装修资质、掌握装配式施工能力的会员企业，在市住建局指导下，打造一批装配式老房翻新样板房，用实景案例提升市场认知，引领行业规范化发展。

市住建局建筑市场监管处相关负责人表示，推动装配式装修产业发展，不能单纯依赖政策赋能，要坚持“政策引导+市场驱动”双轮协同发力，持续推动产业规模化推广、品质化提升。一方面，聚焦公共建筑、新建商品住宅、保障性租赁住房、老旧小区改造等重点应用场景，集中打造一批可复制、可推广的装配式装修示范标杆项目，以点带面、示范引领，逐步扩大市场化应用覆盖面；另一方面，紧盯群众家装痛难点，以老旧住宅改造焕新为重要切入点，充分发挥装配式装修绿色低碳、施工高效、品质稳定的突出优势，实现群众装修省心、省时、省力、省钱的“四省”目标，让老旧住宅焕发新活力，推动“老房子”全面升级为群众满意的“好房子”。同时，依托行业协会强化自律引领、规范行业秩序，健全完善装配式装修工艺标准、作业规范与质量管控流程，持续推动我市装配式装修产业提质扩面。

来 源：温州日报

原标题： 把装修搬进工厂，实现“快装快住”

装配式”如何让老房换新颜

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com