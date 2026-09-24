温州发布 2026-09-24 14:26:41

9月25日至27日为中秋假期，10月1日至7日为国庆假期，9月20日（周日）、10月10日（周六）为工作日，为全力保障市民安全顺畅、便捷舒心出行，温州轨道交通结合出行特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔。

刘吉利 摄

行车间隔调整如下：

另外，因中秋、国庆假期安排，9月20日（周日）、10月10日（周六）为工作日，高峰期参照工作日执行，即7时-9时、17时-19时。

首末班车时间不变，具体如下：

S1线

S2线

温馨提示

9月30日为工作日，早高峰部分列车的到站时间略有调整，市民乘坐轨道交通时，可在温州轨道App、“温州轨道”支付宝小程序、“温州轨道交通”微信小程序提前查询列车到站信息，合理规划出行行程。

节假日期间，温州轨道交通将根据客流情况适时调整行车间隔。

节假日期间可能会出现拥挤现象，请注意保管好自己的随身物品。

计划乘坐末班车的乘客请提前10分钟检票进站，以免耽误行程。

需换乘的乘客请提前规划好行程，避免因错过末班车导致无法换乘。

如您有其他需要，可联系车站工作人员或拨打温州轨道交通服务热线0577-96600。

来 源：温州发布

原标题： 温州S1线、S2线有调整！

本文转自：温州新闻网 66wz.com