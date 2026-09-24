温州S1线、S2线有调整！
温州发布 2026-09-24 14:26:41
9月25日至27日为中秋假期，10月1日至7日为国庆假期，9月20日（周日）、10月10日（周六）为工作日，为全力保障市民安全顺畅、便捷舒心出行，温州轨道交通结合出行特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔。
刘吉利 摄
行车间隔调整如下：
另外，因中秋、国庆假期安排，9月20日（周日）、10月10日（周六）为工作日，高峰期参照工作日执行，即7时-9时、17时-19时。
首末班车时间不变，具体如下：
S1线
S2线
温馨提示
9月30日为工作日，早高峰部分列车的到站时间略有调整，市民乘坐轨道交通时，可在温州轨道App、“温州轨道”支付宝小程序、“温州轨道交通”微信小程序提前查询列车到站信息，合理规划出行行程。
节假日期间，温州轨道交通将根据客流情况适时调整行车间隔。
节假日期间可能会出现拥挤现象，请注意保管好自己的随身物品。
计划乘坐末班车的乘客请提前10分钟检票进站，以免耽误行程。
需换乘的乘客请提前规划好行程，避免因错过末班车导致无法换乘。
如您有其他需要，可联系车站工作人员或拨打温州轨道交通服务热线0577-96600。
来 源：温州发布
原标题： 温州S1线、S2线有调整！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
红海航线半年出运15774标箱！温州港新基建再添双引擎社会09-24
-
友好“童”行，趣探温州！2026年儿童友好生活季圆满收官社会09-24
-
15金！徐嘉余成为亚运历史金牌数第一人社会09-24
-
温州不少小区推出“亲情车位”“错时共享”解决停车难社会09-24
-
这届中秋主打一个健康 “低糖月饼”成“热搜”社会09-24
-
2026瓯海中秋国庆活动超全合集，双节这样玩！社会09-24
-
龙港:一座改革之城的万家灯火社会09-24
-
今年中秋月亮最圆时刻：9月27日0时49分，收好这份赏月地图！社会09-24
-
89岁阿婆从龙泉来温认亲，双方已做DNA亲缘鉴定社会09-24
-
中秋晴好为主 气温前低后高社会09-24