温州都市报 2026-09-24 09:20:00

昨天秋分，明天中秋。据温州市气象台消息，假期我市以多云天气为主，气温前低后高。

温州网讯 昨天秋分，明天中秋。据温州市气象台消息，假期我市以多云天气为主，气温前低后高。

9月24日到25日，全市多云，西部山区局部阴有阵雨或雷雨，气温22～33℃。9月26日起，阵雨或雷雨影响范围有所扩大，部分阴有阵雨或雷雨，最高气温也将逐日攀升，预计26日、27日可达34℃，体感较为闷热。

假期天况总体不错，适合出游，但“秋老虎”实力不容小觑。气象部门提醒，午间体感闷热，市民需做好防暑降温措施，随身携带一把雨伞，遮阳挡雨两相宜。昼夜温差逐渐拉大，早晚微凉，老人小孩等体质较弱人群请适时增减衣物。

今年中秋有点特别。最圆月亮不在十五，也不在十六，而是出现在9月27日凌晨0时49分，对应农历八月十七。这是2026年至2035年十年间，农历八月最圆月唯一一次落在十七。

月球绕地球运行的轨道是椭圆形，运行速度有快有慢，导致满月时间不固定。从“朔”（农历初一）到“望”（满月）平均约14.77天，最短不到14天，最长可超15天，因此满月可能出现在农历十四至十七。满月落在农历十六最为常见，“十七圆”相对少见，21世纪所有满月中“十七圆”占比约15%。

不过，市民不必刻意熬夜等最圆时刻。9月25日中秋当晚，月面被照亮部分已超98%，肉眼看上去已接近满月。9月25日、26日、27日连续三天都适宜赏月。

来 源：温州都市报

原标题： 中秋晴好为主 气温前低后高

最圆月亮出现在农历八月十七，堪称十年一遇

记者 蔡挺

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