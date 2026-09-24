温州晚报 2026-09-24 09:20:03

中秋、国庆，看望父母长辈、走亲访友当然免不了，然而不少小区，尤其是老旧小区，停车难成了不少人的共同“烦恼”。为解决这一难题，温州不少小区陆续推出了“亲情车位”“错时共享”等办法，让“停车焦虑”不再焦虑。

温州网讯 中秋、国庆，看望父母长辈、走亲访友当然免不了，然而不少小区，尤其是老旧小区，停车难成了不少人的共同“烦恼”，到父母家吃顿饭，车子都得绕三圈，还不一定能找到车位。

为解决这一难题，温州不少小区陆续推出了“亲情车位”“错时共享”等办法，让“停车焦虑”不再焦虑。

亲情车位

“常回家看看”更安心

停车难，在老城区老旧小区尤为突出。鹿城区松台街道桂柑社区是温州成型最早的商品住宅小区，也是温州最早推出“亲情车位”的社区之一。该社区共有2700多名老人，其中多数不与子女同住，每到周末或者节假日，子女都会过来看望老人，其中不少人驱车过来，由于小区停车位紧张，进入小区前首先面临的就是停车难问题。

“社区自2017年推出了亲情车位。”桂柑社区书记谢修燕回忆，当时不少老人反映，子女回来吃顿饭，车子转了一圈又一圈，最后只能停到外面马路上，“吃顿饭都不安心”。为此，社区专门划设“亲情车位”，向看望老人的子女发放“亲情卡”，凭卡进入、系统自动识别，享受2小时免费停车。如今物业服务公司入驻后接手管理，更加规范。

此后，同一街道的菱藕社区推出“停车亲情卡”，为探亲子女提供1小时免费车位；市区芳景大厦、迎春小区、凯祥花苑等多家小区也纷纷跟进，推出类似“亲情车位”举措，覆盖面越来越广。

与老旧小区“见缝插针”划设亲情车位不同，新建小区在规划之初便为访客停车留出了空间。根据《温州市区建筑工程停车配建标准》，住宅建筑工程应设置访客停车位，数量不应小于应配建机动车停车位总数的2%，且宜设置于地面，方便访客进出。

记者发现，市区多个新建小区已将此落到实处。七都翡丽湾小区预留了访客停车位，设有20多个公共停车位，访客可享受2小时免费停车。荣安汇学府的物业服务工作人员则表示，访客车辆需先进行登记，经业主确认后即可免费停车。

错时共享

走亲访友车位也能“借”

除了“亲情车位”，错时共享停车也让走亲访友的车主有了更多选择。

在龙湾区雁湖住宅区，车位像潮汐一样“流动”起来：白天，小区车位向公众敞开；夜晚，公共泊位反哺小区居民。一进一出之间，车位被“盘活”了。目前，龙湾区已有21个小区加入这一模式，新增4000多个错时泊位，让访亲车辆不再“一位难求”。

乐清市翡翠湾花园小区则把车位“共享”玩出了新花样。业主通过专门的小程序认证登记，把自家车位碎片化的空闲时段，自愿开放给邻居或访客有偿停放。

业委会有关负责人算了一笔账：小区共有1034个车位，平均每天停放700至800辆车，长期或短时间“闲置”的车位仍有一定数量，完全可以通过错时停车有效利用。有需要的车主提前预约，到了小区就能“对号入位”，既不让车位“睡大觉”，也让访客少绕几圈路。

平阳县昆阳镇则送上了一份“夜间福利”：182个公共车位定向开放，工作日18时至次日8时及节假日全天均可免费停放。晚上，市民走亲访友，车子稳稳停入“免费港湾”，再也不用为找车位发愁。

解停车难

多项惠民举措有望落地

“亲情车位”与错时共享的推广，是温州近年来系统治理停车难题的缩影。五年间，温州多渠道挖潜，累计新建停车位31.8万个，其中公共停车位4.3万个；截至2025年，市区机动车停车位总量突破93万个。

与此同时，温州持续推进停车管理法治化进程。《温州市停车设施条例》已列入市人大常委会2026年立法工作计划预备项目。

温州停车管理也迎来系统性变革。近日，市综合行政执法局已完成《温州市区机动车停车设施建设和管理办法（征求意见稿）》的起草工作，面向社会公众公开征求意见。

针对老旧小区停车难题，新规推出多项突破性举措。各级政府可统筹利用待建土地、空闲厂区等设置临时停车场；针对权责长期模糊的临街“建筑退线范围”，在坚守消防与交通安全底线的前提下，确立了多部门联合审查的临时设置准入程序。

此外，新规鼓励有条件的机关、社会团体、企事业单位、住宅小区等向社会开放专用停车场，实行错时共享停车。

在智慧停车方面，新规明确由市属国企牵头搭建全市停车信息统一平台，解决“停车平台不互通、查车位缴费麻烦”的问题，支持在线通停通付等多种支付方式，让市民停车体验全面升级。

来 源：温州晚报

原标题： 温州不少小区推出“亲情车位”“错时共享”解决停车难

中秋走亲车停哪？亲情车位免费停

记者 许雅晶 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com